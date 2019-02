Salvini | ' Il m5s non sta governando nulla'

Il governo blinda Salvini. Anche il M5s verso il no ai giudici : Di questo indirizzo, così come della politica generale del governo, non posso non ritenermi responsabile', scrive Conte. 'I sottoscritti dichiarano che decisioni assunte' sono state 'frutto di una ...

Il governo blinda Salvini. Anche il M5s verso il no ai giudici : Il governo blinda Matteo Salvini di fronte alla Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato chiamata a decidere se dare, o meno, il via libera alla richiesta della magistratura di processarlo per sequestro di persona. Lo fa con due documenti: a firma del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il primo; scritto di pugno dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, il secondo. E Anche fra i commissari del Movimento 5 Stelle, alla lettura ...

Grillini per Salvini. Nelle prime schermaglie in Giunta la difesa M5s al vicepremier : "Basta con vuoti formalismi" : "vuoti formalismi". Il cortocircuito totale tra il rispetto assoluto di legalità e procedure e necessità politica di salvare capra e cavoli (Salvini e governo, non necessariamente in quest'ordine) avviene intorno alle ore 9.00. La Giunta per le immunità del Senato sta discutendo se ritenere ammissibili o meno i due documenti che il ministro dell'Interno allega alla sua memoria, autografati l'uno da Giuseppe Conte, l'altro da ...

Caso Diciotti - sì della Giunta all'ammissione dei testi Conte-Di Maio - M5S più vicino a Salvini : Vi sono dunque una 'valutazione giuridica' del tribunale dei ministri, ha osservato Lattanzi, e una 'valutazione politica' con cui 'la Camera o il Senato valutano se esiste tale interesse, se il ...

Conte e il M5s lanciano un salvagente per Salvini sul caso Diciotti : Roma. Il plico sulla Diciotti – con la memoria difensiva del ministro dell’Interno Matteo Salvini e gli allegati del governo – è stato consegnato stamattina ai membri della giunta delle immunità del Senato, che deve decidere se autorizzare il processo a carico del capo della Lega oppure no. Di fatto

Salvini A PROCESSO?/ Il giurista : ecco perché M5s non può far cadere il governo : Le opposizioni, politiche e mediatiche, sperano che il governo cada sul caso Diciotti. Un errore nel quale M5s non deve cadere

Governo - Salvini : continuermo a trovare accordo con M5s : Roma, 7 feb., askanews, - 'Han detto che saremmo durati un quarto d'ora, e invece...': Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, stempera la polemica con l'alleato di Governo M5s. 'In ...

Diciotti - Giuseppe Conte fa lo scudo umano per salvare il governo : trionfo di Matteo Salvini - crac M5s : Un tentativo "disperato" di salvare il governo, quello messo in atto dal premier Giuseppe Conte. Si parla di quanto scritto dal presidente del Consiglio nel documento di quattro pagine allegato alla memoria presentata dal vicepremier Matteo Salvini nella Giunta per l'Immunità del Senato, che dovrà d

Diciotti - Salvini : “Mi hanno votato per ridurre sbarchi”. Berlusconi : “M5s non ha ancora deciso. Davvero leale…” : “Mi sembra evidente a chi ascolta che il blocco degli sbarchi fosse uno dei motivi per cui gli italiani mi hanno votato. Ho agito in maniera trasparente, insieme a tutto il Governo”. Nel giorno in cui la Giunta per le Immunità del Senato si riunisce per esaminare la sua memoria difensiva, Matteo Salvini apre la giornata intervenendo a Radio anch’io su Rai Radio1. “La politica deve decidere se ho fatto quel che ho fatto ...

Salvini : Paese spaccato - con M5s sarà accordo sull'autonomia : Secondo noi succederà il contrario, se metti nelle tasche degli italiani 20 miliardi di euro, l'economia va indietro o va avanti? L'anno prossimo vedremo se avevano ragione noi o gli economisti".

Nicola Morra : "Sì al processo a Salvini - in gioco la credibilità di M5S" : Nell'aria si respira un No dei 5 stelle all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti e la cosa non piace a Nicola Morra. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia sceglie le colonne del Fatto Quotidiano per esprimere tutto il suo malcontento per la decisione che sta per maturare. Perché per M5S si tratta di un bivio, di uno snodo che non resterà senza strascichi. E secondo Morra votare No ...

Salvini premier di Cdx e metà M5S? Tajani ad Affari : nessun pregiudizio : "Non è all'ordine del giorno". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it, liquida così l'ipotesi ventilata da Renato Brunetta che Forza Italia possa far cadere le giunte regionali di Centrodestra qualora la Lega non stacchi la spina al governo con il Movimento... Segui su Affaritaliani.it

Tav - Salvini : “Querelo chi parla di scambio col M5s con voto in Senato. Analisi costi-benefici? Non ne so nulla” : “Querelo chi parla di uno scambio col M5s con il voto in Senato”. A dirlo, da Terni, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Sono pratiche che fanno parte della vecchia politica, non c’è nessuno scambio” ha replicato il vicepresidente del Consiglio all’ipotesi che il Movimento 5 stelle fermi l’autorizzazione a procedere, a Palazzo Madama, sul caso Diciotti, in cambio del sì al Tav. L'articolo ...