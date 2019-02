Rimini - focolaio di morbillo : contagiati 17 studenti delle superiori : Rimini , focolaio di morbillo : contagiati 17 studenti delle superiori La Ausl della Romagna ha fatto sapere che per due pazienti è stato necessario il ricovero e che molti, tra gli ammalati e quelli a rischio, non hanno voluto fare il vaccino. La provincia di Rimini è quella con il tasso più basso di copertura della ...

