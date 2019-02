Ragazza trovata morta | corpo in una valigia ai lati della strada | ' Non è stata uccisa lì'

Ragazza di 24 anni scompare nel nulla : trovata morta dentro una valigia con mani e piedi legati : La vittima si chiama Valerie Reyes di Westchester, negli Stati Uniti, e il suo corpo è stato trovato dentro una valigia rossa scaricata sul lato di una strada a Greenwich, nel Connecticut. Era scomparsa la scorsa settimana, portando con sé iPad, iPhone, vestiti e lenzuola.Continua a leggere

Ritrovata a Venezia Jessica - la Ragazza di 15 anni che era scomparsa da Bolzano : Jessica, una ragazzina di quindici anni, risultava scomparsa da Bolzano da una settimana. Secondo la mamma, che aveva lanciato degli appelli sui social network per ritrovarla, la ragazza probabilmente si trovava a Venezia con degli amici. L’annuncio del ritrovamento è stato dato dalla donna su Facebook.Continua a leggere

Treviso - Ragazza di 25 anni trovata morta nella sua stanza : voleva provare una nuova droga - forse l’eroina gialla : Morire di droga per la curiosità di provare l’eroina. È quanto accaduto a Sigrid Arianna Macrì, una ragazza di 25 anni trovata morta giovedì nella sua casa di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, a causa di un’overdose. Come scrive il Corriere della Sera la ragazza era di origini argentine, lavorava come cameriera stagionale in Germania e non era una tossicodipendente. Era tornata in Italia per passare un periodo di vacanza con ...

Vittorio Veneto - trovata morta in casa una Ragazza di 26 anni : sospetta overdose di eroina : trovata morta una giovane di 26 anni a Vittorio Veneto. La donna è stata rinvenuta esanime giovedì sera nel suo appartamento. Inutile il tentativo dei sanitari del Suem 118 di rianimarla. Gli esami tossicologici permetteranno di capire se è morta per una overdose. Accanto al cadavere sarebbe stata trovata una dose di eroina.Continua a leggere

Treviso - Ragazza di 26 anni ritrovata morta : forse overdose di eroina : Accade ieri sera, 24 gennaio, a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, una giovane ragazza di 26 anni viene ritrovata morta nel suo appartamento. Sul posto erano presenti i Carabinieri e l'ambulanza, ma la ragazza era ormai senza vita e i soccorritori non hanno potuto fare molto, se non riconoscerne la morte. Ad allertare i soccorsi è stato il fidanzato che conviveva con la giovane in un appartamento in via Garibaldi: la ragazza di origine ...

Ragazza scomparsa in Valchiavenna ritrovata dai carabinieri : Un'adolescente scomparsa da casa da venerdì scorso in Valchiavenna è stata rintracciata ieri pomeriggio dai carabinieri di Novate Mezzola che l'hanno riaffidata in serata alla famiglia, in ansia da ...

Marocco - trovata Ragazza decapitata in una località sciistica : la vittima aveva 24 anni : Un altro macabro ritrovamento è avvenuto questa mattina in Marocco, precisamente a Ifrane, sul medio versante del monte Atlante, proprio dove negli scorsi giorni sono state trovate decapitate le due turiste scandinave. Questa volta la vittima è una ragazza di 24 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, il corpo esanime della ragazza è avvenuta in una zona non abitata. ...

Giovane Ragazza italiana trovata morta sulle spiagge messicane : Una ragazza veronese di 27 anni è stata trovata morta a Playa del Carmen (Messico). La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di domenica 23 dicembre dal quotidiano l'Arena. Anna Ruzzenenti, veronese di 27 anni, era partita il 13 dicembre dall'Italia per un viaggio in Centro America. La Giovane era un'istruttrice subaquea ed il suo corpo è stato ritrovato senza vita in una delle più famose località turistiche del Messico: Playa del Carmen. Al ...

Messico - Ragazza italiana di 27 anni trovata morta in vacanza : l’autopsia chiarirà la causa del decesso : Un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni, Anna Ruzzenenti, è stata trovata senza vita a Playa del Carmen, in Messico. Come riferisce il quotidiano L’Arena, la giovane era partita il 13 dicembre scorso per un viaggio in centro America. Ancora da chiarire le cause del decesso, che saranno affidate ad un’autopsia: forse un malore o un incidente, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Solo dopo gli esami potrà esserci il ...

Alessandria - Ragazza trovata morta in casa - il cognato nel fiume : si teme omicidio-suicidio : Una giovane donna brasiliana è stata trovata morta nella sua casa ad Alessandria dal marito. Alla sua morte potrebbe essere legata quella del cognato, il fratello del marito, che si sarebbe gettato pochi istanti dopo dal ponte Meier sul Tanaro. I carabinieri indagano su un presunto caso di omicidio-suicidio.Continua a leggere