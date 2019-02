Nba | Lakers e Davis sono ancora distanti

Nba – LeBron James da record nel disastro Lakers : 32.000 in carriera e peggior sconfitta di sempre : LeBron James brilla nella notte disastrosa dei Lakers: 32.000 punti in carriera ma anche peggior sconfitta di sempre Caos in casa Lakers. Le trattative di mercato hanno sconvolto l’equilibrio della squadra, apparsa distratta e disunita nella batosta subita nella notte contro i Pacers. Con mezzo roster praticamente già ceduto, se i Pelicans dovessero accettare la trattativa monstre per Anthony Davis, non potrebbe che essere altrimenti. ...

Mercato Nba – Lakers - se salta Anthony Davis c’è il ‘piano B’ : interesse per Trevor Ariza e Jabari Parker : Los Angeles Lakers ad un bivio di Mercato: se salta Anthony Davis servono comunque innesti importanti. Si seguono Trevor Ariza e Jabari Parker Manca solo un giorno allo scadere della trade deadline e i Los Angeles Lakers non sembrano avere intenzione di accontentare i New Orleans Pelicans accettando l’incredibile controproposta per Anthony Davis. In casa Lakers comunque, è stata finalmente messa nero su bianco una cosa: il progetto ...

Nba – LaVar Ball - che schiaffo ai Lakers : “cultura perdente per Lonzo - coach Walton è il peggiore di sempre” : LaVar Ball si scaglia duramente contro i Los Angeles Lakers e continua a prendere di mira coach Luke Walton: sembra chiara la spaccatura tra la franchigia e la famiglia di Lonzo Ball Situazione davvero complicata in casa Los Angeles Lakers. La trade per arrivare ad Anthony Davis sembra aver aperto una spaccatura nella franchigia che ha, inevitabilmente influito sui giovani, ‘ridotti’ a mera merce di scambio per arrivare al top ...

Mercato Nba – Difficile arrivare a Davis - i Lakers si consolano (per adesso) con Reggie Bullock : La franchigia di Los Angeles chiude la prima trade di questa sessione di Mercato, ingaggiando Bullock dai Detroit Pistons Il primo acquisto di questa sessione di Mercato per i Los Angeles Lakers arriva da Detroit, a pochissime ore dal gong finale. Si tratta di Reggie Bullock, giocatore da quattro anni in NBA che viaggia al momento con dodici punti di media in questa stagione. Non sarà un colpo ad effetto come potrebbe essere quello di ...

Nba risultati : LeBron e Lakers - che figuraccia a Indianpolis : Mentre continuano a sognare Anthony Davis, ma prendono Reggie Bullock da Detroit,, i Lakers con LeBron in campo 30' incassano a casa dei Pacers un umiliante -42. Intanto Toronto vince la seconda gara ...

Nba : Lakers di LeBron umiliati dai Pacers - tutto facile per Raptors e Thunder : Nemmeno il ritorno di LeBron James scuote i Lakers. Contro Indiana arriva una sconfitta umiliante per i gialloviola, travolti 136-94 dai Pacers. tutto facile, invece, per Toronto , che supera ...

Mercato Nba - i Los Angeles Lakers piazzano il primo colpo : arriva Reggie Bullock : I Lakers dopo tanto lavoro, voci, offerte e rilanci negli ultimi giorni, hanno finalmente concluso la prima trade di questa sessione di Mercato - a poco più di 36 ore dalla deadline. Non è però quella ...

Nba 2019 - i risultati della notte (6 febbraio). Lakers travolti dai Pacers - ok Thunder - Raptors e Celtics : Si sono giocate otto partite in questa notte NBA che si inserisce all’interno della settimana numero 17 di svolgimento della massima lega professionistica americana della palla a spicchi. Il risultato senza dubbio più roboante è quello che vede gli Indiana Pacers travolgere, in tutti i sensi, i Los Angeles Lakers per 136-94. Ad andare in doppia cifra per i Pacers sono in sette, con Bojan Bogdanovic a quota 24 punti, mentre nei Lakers, a ...

Risultati Nba – Embiid da applausi - LeBron James non basta ai Lakers : LeBron James non basta ai Los Angeles Lakers: tutti i Risultati delle partite NBA andate in scena nella notte Lo spettacolo NBA non si ferma mai. Tante le sfide che vanno in scena ogni notte per la palla a spicchi americana, tra sorprese, colpi di scena e giocate stellari. Amara sconfitta, oggi, per i Charlotte Hornets, conro i Los Angeles Clipper, per 115-117. I padroni di casa, nonostante i 32 e 22 punti rispettivamente di Walker e Lamb ...

Nba - peggior ko di sempre - -42 - per LeBron James : Lakers umiliati a Indianapolis : Indiana Pacers-Los Angeles Lakers 136-94 Nel mezzo di una rincorsa ai playoff sempre più difficile, tra mille voci di mercato che riguardano praticamente tutto il roster, i Los Angeles Lakers ...

Nba – Clamoroso! I Lakers si chiamano fuori - interrotta la trattativa con i Pelicans per Anthony Davis : ma c’è un dettaglio… : I Pelicans sparano alto chiedendo 8 scelte al Draft e un pacchetto comprendente diversi giovani prospetti per Anthony Davis: i Lakers lasciano, ma potrebbe non essere finita Alle 21 italiane di giovedì notte scoccherà la trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA potranno completare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La principale trattativa a tenere banco nel panorama NBA è quella riguardante il ...

Mercato Nba – LaVar Ball tuona : “Lonzo via dai Lakers? Niente Pelicans - voglio vederlo ai Suns” : Lonzo Ball inserito nella trade per arrvare ad Anthony Davis: papà LaVar esclude il suo approdo a New Orleans, la destinazione preferita sarebbero i Suns I Los Angeles Lakers sembrano essersi decisi a dare una netta accelerata alla trade per arrivare ad Anthony Davis. L’offerta fatta ai Pelicans è davvero ghiotta, nonostante sia arrivata una controproposta in grado di mettere i losangelini con le spalle al muro. Come se non bastasse, ...

Mercato Nba - Anthony Davis-Lakers – Offerta shock di Los Angeles : la controproposta dei Pelicans è… folle! : I Pelicans rispediscono al mittente la maxi-Offerta dei Los Angeles Lakers per Anthony Davis: la controproposta di New Orleans mette alle strette la dirigenza losangelina Con soli 2 giorni allo scadere della trade deadline, le ultime trattative del Mercato NBA entrano nel vivo. I Lakers hanno deciso dunque di dare una netta accelerata all’affare Anthony Davis, proponendo un’Offerta davvero importante ai New Orleans Pelicans. Il ...

Mercato Nba – I Lakers dritti su Anthony Davis - l’ultima offerta di Los Angeles : Pelicans indecisi : Anthony Davis sempre più nel mirino dei Lakers, la squadra gialloviola alza l’offerta: sul piatto altri giocatori per i Pelicans A poche ore dalla fine del Mercato NBA s’infiamma la trattativa tra i Lakers ed i Pelicans per Anthony Davis. L’ambito centro, attualmente tra le fila della squadra di New Orleans, potrebbe approdare a Los Angeles, ma solo in cambio di un’offerta davvero irrinunciabile. Proprio per questo ...