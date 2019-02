L' eredità di Leonardo in un documentario - IL TRAILER

Al via il concorso 'Milano da Vinci' : giovani e new media per raccontare l'eredità milanese di Leonardo : ... come la Sala delle Asse del Castello Sforzesco, la Biblioteca Ambrosiana, il Cenacolo, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e tante altre. Le idee progettuali potranno spaziare dall'...