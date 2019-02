L' Airbus A380 al bivio | rischio stop produzione per l' aereo a due piani

corriere

(Di giovedì 7 febbraio 2019) L'preferito dai passeggeri potrebbe avere i mesi contati, undici anni dopo essere entrato in servizio. Certo, lo si vedrà ancora solcare i cieli di mezzo mondo per un po' di tempo, ma la casa di- salvo novità - potrebbe smettere di assemblare nuovi esemplari per mancanza di richieste. La compagnia australiana Qantas ha deciso di cancellare ...