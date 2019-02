ilfogliettone

: Gabrielli: 'Troppe scorte e poche risorse, il sistema va rivisto' #francogabrielli - MediasetTgcom24 : Gabrielli: 'Troppe scorte e poche risorse, il sistema va rivisto' #francogabrielli - Adnkronos : #Gabrielli: 'In Italia troppe scorte' - ilfogliettone : Gabrielli: 'Troppe scorte, il sistema va rivisto' - -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) "Questo e' un paese che ha troppe, dobbiamo dircelo. Sono troppe e siccome le risorse sono poche forse una riconsiderazione la dobbiamo fare". Il capo della Polizia Francova dritto al cuore del problema, con le polemiche sulla scorta tolta e poi riassegnata a Sandro Ruotolo ancora vive e nel giorno in cui il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Bergamo assegna la tutela al giornalista di 'Repubblica' Paolo Berizzi per le continue minacce di gruppi neofascisti. Per proteggere davvero chi e' minacciato da mafie e criminali, e' il suo ragionamento, e' necessario che l'assegnazione dei servizi di tutela venga fatta non sulla base di "automatismi", ma su una valutazione che prenda in considerazione non i "rischi possibili" ma i "rischi probabili" a cui la persona da proteggere e' esposta.L'occasione per fare il punto sullela offre la ...