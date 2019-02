Dall'Oglio, Vaticano: nessun riscontro

: Siria, Times: Padre Dall'Oglio sarebbe vivo e in mano a Isis che starebbe trattando fuga in cambio di ostaggi ?… - RaiNews : Siria, Times: Padre Dall'Oglio sarebbe vivo e in mano a Isis che starebbe trattando fuga in cambio di ostaggi ?… - Agenzia_Ansa : Padre Dall'Oglio sarebbe vivo in mano all'#Isis. Il sacerdote gesuita è stato rapito in #Siria nel 2013 - mauroberruto : Padre Dall’Oglio! #forza -

al momento inalla notizia che Padre, il sacerdote gesuita rapito in Siria nel 2013, sarebbe ancora vivo e oggetto di una trattativa dello stato islamico per sfuggire all'annientamento in una delle ultime sacche di territorio sotto il suo controllo. Allo stato attuale, anche Oltretevere si apprende quanto circola nei media dopo che è rimbalzata la notizia del Times appresa da fonti curde. "Non abbiamo riscontri", rispondono all'Ansa fonti qualificate.