Ana De Armas fa splendere Milano di rosso fuoco

rumors

: Il nuovo corto Campari, con Ana de Armas, me lo tengo un attimo da parte: lo guardo poi dopo con calma, in un momen… - ilnorge : Il nuovo corto Campari, con Ana de Armas, me lo tengo un attimo da parte: lo guardo poi dopo con calma, in un momen… - eleinadotisopse : Ana De Armas il mio cuore è tuo. - Obe_online : @campari ha presentato il nuovo short movie 'Entering red', della serie Campari Red Diarie, diretto da Matteo Garro… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Un viaggio in un mondo che io stesso ho cominciato a esplorare durante le riprese. Ho provato a perdermi in questo mondo e allo stesso tempo a raccontare una storia che potesse far rivivere il ...