Ubisoft svela i contenuti in arrivo per Trials Rising

gamerbrain

: Ubisoft svela la data di #AssassinsCreed3 Remastered e mostra com’è cambiato il gioco dal lancio dell’originale. Ch… - VGN_IT : Ubisoft svela la data di #AssassinsCreed3 Remastered e mostra com’è cambiato il gioco dal lancio dell’originale. Ch… - DannyDSC1 : RT @IlVideogiococom: Ubisoft svela i contenuti della beta privata di The Division 2 - PS3zone_IT : Ubisoft svela tutti i contenuti della Beta Privata di The Division 2! -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)hato i suoi piani post-lancio per, il nuovo titolo dell’avvincente serie di. Ipost-lancio diincluderanno ilExpansion Pass, oltre a una serie di Eventi gratuiti e Stagioni, che daranno la possibilità ai giocatori di accedere a nuovie mantenere sempre viva la competizione.sarà disponibile in tutto il mondo dal 26 febbraio 2019 per PlayStation 4, Nintendo Switch , Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.Con ilExpansion Pass, i giocatori avranno l’opportunità di immergersi in nuove ed emozionanti ambientazioni negli Stati Uniti e nell’emisfero meridionale.IlExpansion Pass include:Sixty Six – Expansion I: percorri e schiantati lungo la Route 66 per provare ...