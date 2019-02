Roma Memoria | una targa in Viale Carso dedicata ai coniugi Mistruzzi

Giornata della Memoria. Conte : "Mai dimenticare". Comunità ebraica Roma : "Serve fermezza" : L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia, ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in quel lager nazista. L'Italia ha ...

Giorno della memoria : a Roma Raggi mostra 'testimoni dei testimoni' : 'Il racconto diretto di chi ha vissuto la Shoah non puo' andare perso, va trasmesso alle generazioni future. Perche' la memoria accresce la consapevolezza, genera il futuro. Questo e' il senso ...

Giornata della memoria a Roma : gli appuntamenti : Roma – Il 27 gennaio è il ‘Giorno della memoria’. Infatti il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Facendo conoscere al mondo questo assurdo abisso della civiltà e dell’umanità. Tantissimi gli eventi commemorativi in tutta Italia, che non si limiteranno alla data del 27 gennaio ma si protrarranno ben oltre. L’obiettivo è naturalmente quello di ricordare ...

Giornata della memoria. Riccardo Di Segni - rabbino capo di Roma - all'Huffpost : "La storia è ignorata - l'intolleranza cresce" : Una Giornata che guarda al futuro ricordando la più grande tragedia nella storia dell'umanità: la Shoah. È la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che viene celebrata ogni anno il 27 gennaio al fine di commemorare le vittime dell'Olocausto. Dell'attualità, oltre che del significato di questo evento, che in Italia sarà celebrato con mostre, proiezioni, conferenze dal nord al sud del Paese, ...

Roma. Mostra sulla Shoah ideata dai ragazzi dei Viaggi della Memoria : E’ la prima Mostra “esperienziale” nata dalle impressioni e dalle idee degli studenti romani che hanno partecipato ai Viaggi della

Roma. Giornata della Memoria : inaugurazione del Belvedere Ugo Forno : In occasione della Giornata della Memoria, oggi, domenica 27 gennaio alle 10.30 viene inaugurato il ‘Belvedere della Memoria’. Il luogo

Roma - choc al cinema : invasione di topi durante la proiezione per la giornata della memoria - evacuati 700 studenti : Erano andati al cinema Barberini per celebrare la giornata della memoria, 700 alunni tra i 13 e i 16 anni, accompagnati dagli insegnanti; è stata sicuramente una giornata che non...

Roma. Giornata della Memoria : il colore delle stelle nella Sala del Consiglio : Per la Giornata della Memoria del 27 gennaio, il Municipio XI di Roma organizza un momento di confronto e riflessione

Roma - tornano le pietre di inciampo in memoria dei deportati : L'articolo Roma, tornano le pietre di inciampo in memoria dei deportati proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Roma - ricollocate a Monti le pietre della memoria rubate a dicembre : Tra martedì e mercoledì vengono posate 26 nuove pietre d'inciampo a Roma, le 'Stolpersteine' di Gunter Demnig, opere d'arte diffuse che ricordano i morti nella Shoah. Per l'occasione ricollocate anche ...

A Roma rubate 20 pietre d'inciampo in memoria degli ebrei : Sono state strappate dal selciato e rubate nella notte a Roma venti "pietre d'inciampo" installate a via Madonna dei Monti 82 e realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig, in memoria dei cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento.La denuncia arriva dall'Associazione Arte in memoria che dal 2010 si occupa dell'installazione delle pietre nella Capitale. Le pietre rubate, dedicate a 20 membri della famiglia Di Consiglio, erano state ...