Roccella | Fu eutanasia ma all' italiana decisa da un niet di Napolitano

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) S ono trascorsi dieci anni ma è come se ne fossero passati molti di più. L'Italia, il Paese in cui Eluana Englaro moriva la sera del 9 febbraio 2009, aveva seguito con ansia la sua interminabile agonia. C'erano state prese di posizione molto forti, grandi suggestioni nell'opinione pubblica, l'intervento autorevole della Chiesa e scontri politici sul diritto, presunto, a morire.Oggi c'è una legge che secondo Eugenia, allora sottosegretario alla Salute, ha introdotto "l'all', dando la possibilità di staccare il sondino" e dunque di fare morire quell'essere umano di fame e di sete. Esattamente come accadde alla sfortunata ragazza, in stato vegetativo da molti anni, strattonata da tutte le parti in quei giorni drammatici.ricostruisce tutta la storia in un libro - Eluana non deve morire, Rubbettino, in libreria dal 9 febbraio - che si legge tutto d'un ...