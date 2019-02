Resta la pietra su cui fondare la rinascita

ilgiornale

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) P atrocinare la buona causa di Mauro Icardi è compito molto semplice. È come difendere Belen dall'accusa d'essere racchia. In quest'ultimo caso diventano utili un paio di foto attuali. Nel nostro, invece, può bastare qualche cifra sottratta alla bibbia dei calciatori e in particolare dei centravanti. Ecco la più didascalica: a 26 anni Maurito ha collezionato la bellezza di 11 gol (in 33 presenze) con la maglia della Samp e 109 sigilli (in 178 partite) con quella dell'Inter. Al netto della recente bordata di Wanda Nara, procuratrice e compagna ("non abbandona la nave come altri", riferimento alla partenza di Hamsik per la Cina), Icardi è il vero tesoro nell'isola che non c'è, il club neroazzurro dove solo di recente è arrivato Beppe Marotta per incarnare la figura del capo-azienda, assente fino all'altro giorno anche a causa dei tre cambi di proprietà in pochi anni e che non hanno ...