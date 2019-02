Investe cognata con l' auto | donna è grave

Barberino del Mugello - Investe con l’auto la cognata : “Litigavano per l’eredità” : Un uomo è stato arrestato per aver investito intenzionalmente la cognata a Barberino del Mugello (Firenze). La vittima è una pensionata di sessantacinque anni: è ricoverata in ospedale con diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Alla base della lite, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, problemi legati all'eredità.Continua a leggere

