Il resettare di De Laurentiis adesso è accettato da tutti

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Una Cassandra dei giorni nostri Deè una sorta di Cassandra. A differenza della mitologica sacerdotessa, il presidente del Napoli non prevede solo disastri. Ma ogni sua dichiarazione, in genere, soprattutto a Napoli, viene accolta da strepiti, ribellioni social, insomma quel meccanismo che ben conosciamo. I fatti, dopo un po’ di tempo, gli danno ragione. Potremmo dire sempre. Limitiamoci a un quasi sempre, magari ci sfugge qualcosa. Sullo stadio da 20mila o 30mila posti, ad esempio, ha avuto ragione da vendere. Aveva ragione lui.Una delle ultime affermazioni di Derisale allo scorso 11 dicembre, poche ore prima di Liverpool-Napoli. A qualificazione ancora aperta, il presidente dichiarò che nulla sarebbe cambiato in caso di eliminazione, che l’investimento era stato Ancelotti e che bisognava dargli il tempo di. Un concetto normalissimo, ...