EA ammette le difficoltà incontrate durante il terzo trimestre dell' anno fiscale e le

eurogamer

: È recessione dunque. Timbro dell'istat dopo il 3 trimestre consecutivo a meno. Percentuali così basse come non lo e… - Askjablu : È recessione dunque. Timbro dell'istat dopo il 3 trimestre consecutivo a meno. Percentuali così basse come non lo e… - MondoPalermo : Milan, l’agente di Bakayoko ammette: “All’inizio ha avuto qualche difficoltà. Il match della svolta…”… - Mediagol : #Milan, l'agente di Bakayoko ammette: 'All'inizio ha avuto qualche difficoltà. Il match della svolta...'… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Come segnala Gamingbolt, le azioni di EA sono scese di un enorme 10% sul mercato azionario, a causa del fatto che il CFO ha ammesso le performance al di sottoe aspettative. La compagnia ha generato 1,61 miliardi di dollari contro una stima di 1,75 miliardi di dollari, nonostante un importante lancio in Battlefield 5."L'industria dei videogiochi continua a crescere in undi intensa competizione e cambiamenti", ha dichiarato il CEO di EA Andrew Wilson in una nota. "Ilè stato undifficile per Electronic Arts e non abbiamo soddisfatto le nostre aspettative. Ora stiamo applicando i punti di forzaa nostra azienda e ci concentreremo sulla fornitura di nuovi fantastici giochi e servizi live a lungo termine per i nostri giocatori. Siamo entusiasti di Apex Legends,'imminente lancio di Anthem e di una serie di nuove esperienze che porteremo alle ...