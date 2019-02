Dal cinese allo spagnolo | Virginia Raffaele poliglotta a Sanremo

Marek Hamsik - salta il trasferimento Dal Napoli : la truffa cinese - come volevano fregare De Laurentiis : Il trasferimento di Marek Hamsik dal Napoli ai cinesi del Dalian è saltato. A comunicarlo è lo stesso club partenopeo che in un tweet ha spiegato: "di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamebnto della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedenteme

Capodanno Cinese 2019 - le immagini più belle Dal mondo : Abbondanza, ricchezza, semplicità, solidarietà, famiglia. Sono queste alcune delle parole chiave che secondo le credenze popolari caratterizzano l'anno del maiale, senza alcun dubbio uno tra i segni più amati dell'oroscopo Cinese. E così le tradizionali celebrazioni della Festa di Primavera, alias il Capodanno Cinese, si sono svolte quest'anno in un'atmosfera particolarmente gioiosa: dalla Cina ...

Chi è NetEase - l'azienda cinese che punta su Bungie e Quantic Dream per uscire Dalla Cina - articolo : Prima Bungie, con un investimento da 100 milioni di dollari, e dopo l'acquisto di una quota di Quantic Dream, che solcherà per la prima volta lidi multipiattaforma dopo anni di esclusive PlayStation. Potremmo dividere la Cina dei videogiochi in due. Se la prima è rappresentata da Tencent, il colosso che ha quote azionarie in Ubisoft, Epic Games e possiede totalmente Riot Games e Supercell, la seconda metà è NetEase. Tencent è chiaramente la più ...

Parigi - evento annuale organizzato Dal Centro di cultura cinese per celebrare la Festa della Primavera : Nei prossimi giorni il Centro di cultura cinese di Parigi organizzerà ancora altri spettacoli e mostre insieme all'amministrazione della città di Lille e con quella del VII arrondissement di Parigi ...

Oroscopo cinese : i 12 segni zodiacali - Dal Topo al Maiale : Esattamente come nell'Oroscopo che utilizziamo abitualmente, anche nell'Oroscopo cinese esistono 12 segni zodiacali. Ma a differenza del primo, nel secondo i segni sono rappresentati tutti da animali o da figure mitologiche del folklore cinese. Si calcola il proprio segno in base ad un ciclo di 12 anni, ai quali ad ognuno è associato un animale, scelto in base al loro ruolo nella vita quotidiana all'epoca della sua realizzazione. Ricordiamo che ...

Reportage Dal nuovo campus cinese di Huawei - dove nasce la tecnologia del futuro : Come immaginate una fabbrica cinese di prodotti tecnologici? Se state pensando a un complesso di edifici anonimi e squadrati, affacciati su trafficate strade inquinate, vi sbagliate di grosso. In questi giorni siamo andati in visita al più recente polo produttivo di Huawei, secondo produttore mondiale di smartphone (dati relativi al periodo luglio-settembre 2018). Quello che ci siamo trovati davanti è un mix fra un campus americano e un gradito ...

Il lato oscuro della Luna a 360 gradi nelle nuove immagini Dalla missione cinese : La Cina ha trasmesso nuove immagini dal lato oscuro della Luna. Le foto e i video sono stati diffusi dall'emittente nazionale Cctv e mostrano il rover Yutu 2 e il lander Chang'e 4 che l'ha trasportata,...

Luna - prima immagine panoramica Dalla sonda cinese Chang’e 4 : Questa è la prima immagine panoramica a 360 gradi inviata sulla Terra dalla sonda spaziale cinese Chang'e 4 che sta esplorando il lato nascosto della Luna, nei pressi del cratere Von Karmàn. L'alLunaggio, qui ripreso in soggettiva dalla telecamera di bordo della sonda, è avvenuto il 3 gennaio 2019. Su Chang'e 4 c'è anche un piccolo rover da 140 chili, Yutu 2 che ha già cominciato a muoversi sul polveroso suolo Lunare, inviando a terra dati e ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan sfiora la vittoria - ma poi si fa rimontare Dalla cinese Zhu : Si ferma proprio sul più bello il cammino di Martina Trevisan nelle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La toscana si è arresa nel terzo ed ultimo turno alla cinese Lin Zhu, numero 118 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-1. Restano davvero tanti rimpianti perchè l’azzurra si era trovata avanti di un set e di un break, avendo la possibilità di servire per il match sul 5-3 del secondo. Purtroppo è ...

Dall'emiro Zac a Lippi cinese una coppa d'Asia all'italiana : Dal risiko geopolitico al pallone che rotola, il passo è breve. La Supercoppa italiana dirottata in Arabia Saudita il 16 gennaio è solo parte di un mosaico in cui la penisola araba allunga le mani sul ...

Astronomia : Dalla sonda cinese Chang’e-4 le prime FOTO del lato oscuro della Luna : Giunte a Terra le prime immagini del lato “oscuro” della Luna, quello nascosto all’osservazione diretta: le FOTO sono state scattate durante le ultime fasi della discesa e dopo l’alLunaggio della sonda cinese Chang’e-4, che il 3 gennaio 2019 ha effettuato un alLunaggio nel luogo finora inesplorato del nostro satellite. E visibile il terreno relativamente pianeggiante del cratere Von Karman, il sito di sbarco ...

Sono 20 i giochi presi in esame Dalla Commissione Etica cinese ma nessuno è stato ancora bannato : Di recente il governo cinese ha creato una speciale Commissione Etica per i videogiochi online al fine di salvaguardare i più giovani dal preoccupante fenomeno della dipendenza da Internet. Sono stati presi in esame circa 20 giochi ma al momento non è stato applicato nessun ban o censura.Come riporta THE ESPORTS OBSERVER, dei 20 titoli presi in esame 11 saranno portati ad un livello etico accettabile per il paese (ovvero censurati) mentre la ...

Huawei : anche in Europa alcune aziende di telecomunicazioni prendono le distanze Dal colosso cinese : E’ ormai di quasi un mese fa la notizia che dal governo statunitense, sarebbe arrivato un appello destinato ai principali paesi alleati, Italia compresa, nel quale si sconsigliava l’utilizzo di tecnologie e infrastrutture fornite da Huawei per le telecomunicazioni. Il motivo sarebbe da ricercare nelle preoccupazioni legate alle possibili ingerenze del governo cinese, che potrebbe sfruttare le tecnologie di Huawei per raccogliere ...