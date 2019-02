Che tempo che fa | Fazio affondato da Mediaset | chi mettono in campo

Maltempo Roma : allarme buChe dopo le piogge del weekend : Si riaccende l’allarme buche stradali nella capitale. dopo le piogge dello scorso weekend, infatti, si è registrata una nuova ondata di incidenti con danni a vetture e moto a causa del dissesto dell’asfalto. Lo denuncia il Codacons, che sta ricevendo negli ultimi giorni un boom di segnalazioni da parte di automobilisti e motociclisti. ”Il Maltempo della settimana scorsa ha prodotto una ulteriore devastazione dell’asfalto ...

Pescatori dispersi nel Salento : il maltempo complica le ricerChe : Continuano senza sosta nel Capo di Leuca le ricerche di Fabrizio Piro e Damiano Tricarico, i due Pescatori salentini dispersi da ieri dopo che la barca sulla quale si trovavano si e’ ribaltata per un’onda anomala. Ad operare in un’aerea di 10 miglia tra Pescoluse e Torre Vado ci sono i mezzi navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza mentre sono ripresi i sorvoli aerei interrotti durante la notte con ...

Maltempo Sicilia : buChe sulla carreggiata - chiusura parziale dell’A18 Messina-Catania : A seguito degli intensi fenomeni meteorologici avversi delle ultime ore, il Comitato Operativo per la Viabilità, riunitosi in Prefettura nella mattinata odierna, ha disposto l’interdizione del transito veicolare leggero sulla A18, nel tratto ricompreso fra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera in direzione Messina. La misura si è resa necessaria a seguito della formazione di alcune buche lungo la carreggiata Catania – Messina, nel ...

Quanto guadagna Fabio Fazio a Che tempo che fa : stipendio e reddito : Quanto guadagna Fabio Fazio a Che tempo che fa: stipendio e reddito stipendio Fabio Fazio in Rai Ci occupiamo spesso dei guadagni e delle entrate dei politici (qui l’articolo sull’ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista) mentre ora vedremo il caso di un personaggio dello spettacolo: Fabio Fazio. Quanto guadagna il conduttore di Che tempo che fa? Prima di vedere i numeri, ricordiamo che i guadagni del conduttore nato il 30 novembre 1964 ...

Che fuori tempo Che fa Anticipazioni : gli ospiti di stasera 4 febbraio 2019 : Nuovo appuntamento con il talk di attualità condotto da Fabio Fazio, ecco tutti gli ospiti di questa puntata.

Allerta Meteo - violenti temporali al Sud per il Ciclone sul mar Jonio : diluvia anChe in montagna - allarme alluvione per le prossime 24 ore [LIVE] : 1/10 ...

Diga crollata in Brasile : il bilancio delle vittime sale a 121 - ricerChe sospese per maltempo : Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del crollo della Diga a Brumadinho, nel Minas Gerais (Brasile): le vittime confermate finora sono 121, e i dispersi 226, lo ha confermato un portavoce dei vigili del fuoco. La pioggia abbattutasi nell’area ha costretto le squadre di soccorso ad interrompere le ricerche di ulteriori vittime: le operazioni ricominceranno non appena le piogge diminuiranno di intensità. Dei 121 corpi finora ...

Ascolti tv - Che tempo che fa batte L’isola dei famosi : ‘Che tempo Che Fa‘ su Rai1 con 3.587.000 telespettatori e uno share del 13,69% batte ‘L’Isola dei famosi’ di Canale 5 che ha registrato 2.748.000 telespettatori e uno share più alto del programma di Fazio, il 14,79%, per via della maggiore durata. Ascolti tv prime time A breve distanza il doppio appuntamento di Rai2 con ‘The Good Doctor‘ che ha ottenuto 2.342.000 telespettatori e l’8,74% nel primo ...

Inflazione - Coldiretti : gli effetti del maltempo di fanno sentire anChe sul carrello della spesa : In controtendenza all’andamento generale balzo dei prezzi delle verdure che fanno segnare un aumento del 6,7% rispetto allo scorso anno dopo che la neve e il gelo hanno distrutto i raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sull’Inflazione a gennaio con gli effetti dell’ondata di maltempo che si fanno sentire anche sul carrello della spesa degli italiani. L’anomalia climatica – ...

Che tempo che fa - un brutto risveglio per Fabio Fazio : il dato impressionante (e gode Alessia Marcuzzi) : Un butto risveglio per Fabio Fazio. Nella serata di ieri, domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 Che tempo Che Fa con ospite Roberto Fico ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre Che tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 12.4% di share. In pratica,

Fiammetta Borsellino a Che tempo che fa : "Sono ancora quella bambina che spera in un cambiamento vero - quello delle coscienze" : Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo, torna a parlare e questa volta lo fa in televisione, a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio su Rai Uno. L'intervista è stata preceduta dalle immagini del 19 luglio 1992 relative alla strage di via D'Amelio, mentre il pubblico ha poi accolto con applausi l'ospite, a cui Fazio ha chiesto perché abbia deciso di intervenire proprio ora. La figlia di Paolo Borsellino ha parlato del ...