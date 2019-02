Bimbo di un anno muore soffocato a Crotone | disposta autopsia

Bimbo muore a 7 anni : “Punito perché non conosceva la Bibbia - lo hanno sepolto nella neve” : Una coppia del Wisconsin dovrà rispondere, insieme anche al figlio di quindici anni, della morte di un bambino di 7 anni che, secondo l’accusa, sarebbe stato punito e alla fine ucciso per non aver imparato alcuni passi della Bibbia. Il piccolo Ethan è morto nell’aprile dello scorso anno.Continua a leggere

Svizzera - partorì in casa - uccise il Bimbo e lo nascose in un peluche : condannata a 1 anno : E' una storia raccapricciante quella che arriva dalla Svizzera, precisamente da Lucerna, dove una madre di origine serba ha ucciso uno dei suoi due gemelli che aveva partorito. I fatti in questione risalgono al 2015, ma solo negli scorsi giorni è arrivata la sentenza che condanna ad un solo anno di carcere la giovane madre, all'epoca dell'episodio 20enne. Secondo quanto riportato dai media britannici, dalla testata giornalistica Metro n ...

Ermanno Lavorini - 50 anni di misteri sul primo Bimbo rapito in Italia : Un freddo venerdì di gennaio del 1969, Ermanno Lavorini (allora quasi tredicenne) veniva rapito a Viareggio. Cinquant'anni dopo si torna a parlare di quel ragazzino trepidante per il famoso carnevale viareggino, un carnevale che non vedrà mai più. Ermanno oggi avrebbe 63 anni, ma mezzo secolo fa fu sequestrato sequestrato ed ucciso. Quello stesso pomeriggio dell'ultimo giorno del mese di gennaio arrivò una telefonata a casa di Armando Lavorini, ...

Maltempo : parto in auto sotto la neve - mamma e Bimbo stanno bene : Alle prime contrazioni mamma e papà si sono messi in strada, ma la fretta di nascere era tanta, ed il neonato è quindi venuto al mondo sotto i fiocchi di neve: è accaduto questa mattina in Val Brembilla (Bergamo). Il traffico era rallentato e la neve continuava a cadere, così il padre ha deciso di fermare l’auto all’altezza della chiesa parrocchiale di Brembilla chiamando i soccorsi: in attesa dell’arrivo dell’auto medica ...

Bimbo gettato dai nonni dentro la stufa : “Erano ubriachi fradici e hanno gettato il nipote nel fuoco” : Un Bimbo russo di 11 mesi è stato gettato dai nonni dentro la stufa e lasciato ad arrostire fino alla morte. La raccapricciante notizia arriva dal telegiornale russo Rossija 24 ed è stata poi ripresa da diversi tabloid britannici. Il piccolo Maxim Sagalakov era stato lasciato in custodia dalla mamma ventenne ai nonni di 42 e 47 anni, abitanti in piccolo villaggio del distretto della Khakassia nella Siberia meridionale. La donna tornata a casa ha ...

Ermanno Lavorini - il primo Bimbo rapito. Cinquant'anni di misteri : Viareggio 30 gennaio 2019 - Oggi, mezzo secolo dopo, Ermanno Lavorini sarebbe un signore di quasi 63 anni. Quel venerdì dell'ultimo giorno di gennaio del 1969 si avviava verso i tredici. Era poco più ...

Spagna - Bimbo di due anni caduto nel pozzo profondo 100 metri. “Per arrivare a lui ci vorranno giorni - non ore” : Sono passati cinque giorni da quando Julen, due anni, è caduto in un pozzo a Totalan, vicino a Malaga. Un pozzo profondo cento metri e molto stretto intorno al quale continuano a lavorare i soccorritori. Hanno scavato due tunnel per cercare di raggiungere il piccolo, ma non ce l’hanno ancora fatta perché un mucchio di pietre e terra, trascinato dal piccolo nella sua caduta, ostruisce il condotto a circa 70 metri di profondità. Le ...

Un anno fa la sua storia commosse il mondo : come sta oggi il "Bimbo di ghiaccio" : come è cambiata in un anno la vita del piccolo Wang Fuman, fotografato con i capelli ricoperti di ghiaccio dopo aver...

Ricordate il Bimbo di ghiaccio? La sua storia commosse tutti : cosa gli è successo. Ogni mattina si presentava a scuola con la testa completamente ghiacciata. Eccolo oggi - a distanza di un anno : Ci sono storie e storie: quelle che finiscono con un nulla di fatto e quelle che invece trovano un lieto fine degno di un racconto della Disney. Come dimenticare la foto che rese celebre il bambino cinese dalla testa ghiacciata. Era gennaio, è passato un anno, dallo scatto incredibile del bambino di otto anni, il piccolo Wang Fuman, nella sua classe in un paesino dello Yunnan.. Il bambino, in quella foto, appariva con i capelli e le sopracciglia ...

La sua foto commosse la Cina : come è cambiata la vita del “Bimbo di ghiaccio” dopo un anno : Il piccolo Wang Fuman, uno studente di 8 anni, nel gennaio del 2018 fu fotografato nella sua classe nello Yunnan, in Cina, con i capelli completamente congelati. Aveva camminato a piedi, al freddo, per quasi 5 chilometri per poter arrivare a scuola. dopo un anno, ha finalmente potuto lasciare la sua casa di fango.Continua a leggere

Torna in Italia Hamza - il Bimbo afgano a cui i medici italiani hanno restituito il sorriso : Il piccolo era stato operato grazie all'impegno dell'associazione Emergenza Sorrisi. Oggi tornerà in Italia e grazie a nuove visite potrà continuare il percorso terapeutico iniziato mesi fa.Continua a leggere

Festa di Capodanno in sala parto - medici con le trombette mentre il Bimbo sta per nascere : bufera social : Il video con medici e infermieri che festeggiano il Capodanno nel reparto di chirurgia mentre una donna partorisce ha fatto il giro del web. Un momento intimo vissuto tra decine di persone che ...

Capodanno : il primo nato a Roma da genitori dello Sri Lanka - il Bimbo si chiama “Italo” : Il primo nato del 2019 a Roma si chiama Italo e pesa 4.8 kg: il nome è stato scelto da genitori originari dello Sri Lanka che avevano già chiamato Romano il fratellino maggiore, che ora ha 18 mesi. Il piccolo, nato all’ospedale San Filippo Neri pochi secondi dopo mezzanotte, è stato visitato dal sindaco Virginia Raggi. Il papà ha 44 anni e la mamma 32 anni. L'articolo Capodanno: il primo nato a Roma da genitori dello Sri Lanka, il bimbo si ...

Ancona - Bimbo di 1 anno muore nella notte di Natale : febbre alta e attacchi di tosse : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane vittima innocente. Il drammatico episodio questa volta si è consumato nella provincia di Ancona, precisamente nel piccolo comune di Camerano, dove un bambino di appena un anno è deceduto dopo aver avuto febbre alta e catarro. Secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, infatti, il piccolo è morto nel corso della notte di martedì 25 dicembre, nella notte di Natale, ma ...