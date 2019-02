Bandai Namco annuncia che la pubblicazione di SoulCalibur VI è stata un successo

DARK SOULS TRILOGY : Bandai Namco annuncia la Collector’s Edition : Dal 31 maggio 2019, i fan di DARK SOULS, potranno possedere la DARK SOULS TRILOGY Collector Edition, che include i tre celebri titoli legati alla saga di DARK SOULS e i relativi DLC, per PlayStation 4 e Xbox One. Lodate il sole con la Collector’s Edition di DARK SOULS TRILOGY Disponibile per il pre-order solamente sullo store online di Bandai Namco Entertainment Europe, questa Collector Edition con una tiratura limitata ...

Bandai Namco annuncerà questo mese un nuovo gioco di Gundam : Poco tempo fa Bandai Namco Entertainment ha iniziato a stuzzicare la fantasia dei fan parlando dell'imminente annuncio di un nuovo gioco di Gundam.Come segnala Twinfinite, il titolo verrà rivelato con un nuovo video martedì 22 gennaio. Un'ora precisa per il reveal non è stata ancora resa nota.Detto questo, i fan non avranno bisogno di aspettare fino a quel momento per avere nuovi indizi. Il 21 gennaio, Bandai Namco pubblicherà un'immagine teaser ...