Al Festival manca un conduttore puro La migliore canzone è quella di Mina nella

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) La prima serata di Sanremo è in archivio. Ed è la più difficile da descrivere, perché tutti gli elementi sono stati messi sul piatto. Ma facciamo ordine.Iniziamo dalle prime cose belle, ovvero un balletto iniziale molto potente, le luci e la scenografia, con una sorta di piscina in cui si sarebbero tuffati i conduttori dal trampolino, poi diventata una scala...perché a Sanremo senza scala non si va da nessuna parte. Incredibile, però, l'assenza dei fiori, di solito stabili presenze sul palco. Questa volta no: vengono donati solo alle donne in gara, come bouquet. Agli spettatori delle prime quattro file della platea - che si aprivano e chiudevano continuamente - sono sicuro sia stato dato anche un travelgum, altrimenti rischiavano di sentirsi male dopo la terza o quarta volta. Delle canzoni poi ne parleremo nei prossimi giorni: è ancora ...