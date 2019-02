Sanremo 2019 | il Festival inizia con problemi di audio

davidemaggio

: Sanremo 2019 Opening Party.... guarda il video ???? - NekOfficial : Sanremo 2019 Opening Party.... guarda il video ???? - SanremoRai : Il programma della prima serata QUI: - SanremoRai : Oggi nella social room di #Sanremo2019 @FedericaPaper e @thetrueshade @_AnnaTatangelo_ @Einar_official @ilvolo -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Francesco Renga,Meno male che l’armonia doveva essere al centro. Ildisi è aperto sì all’insegna della musica, ma con qualche problema diche ha caratterizzato le prime esibizioni.A risentire delle difficoltà di regolazione del suono sono stati in particolare Francesco Renga, Nino D’Angelo con Livio Cori e Nek, che hanno aperto la kermesse con le loro esibizioni. Durante le performance, in molti hanno notato un mancato equilibrio tra la musica dell’orchestra e la voce dei cantanti. Troppo forte la prima, più debole la seconda. O viceversa, in un secondo momento.Sui social in molti hanno sottolineato i, che in realtà non ci sarebbero dovuti essere viste le prove che da giorni gli artisti stanno eseguendo all’Ariston. Con l’avanzare della serata, le ‘distonie’ sono state in parte ...