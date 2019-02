Ondata di caldo anomalo nella Terra del Fuoco | temperature di 20°C sopra la media

Ondata di gelo senza precedenti negli USA - almeno 21 morti e adesso arriva un caldo improvviso : da -50°C a +15°C in poche ore [FOTO] : 1/25 ...

Ondata di calore senza precedenti in Australia - strage di cavalli selvaggi : "Sono morti per il caldo e la disidratazione" [FOTO SHOCK]

Temperature estreme in Australia per l'Ondata di caldo più forte dal 1939 : +46-49°C ogni giorno fino a metà della prossima settimana [MAPPE]

Ondata di caldo record in Australia - sfiorati i 50 gradi : Ondata di caldo record in Australia, in particolare nel Sudest, negli stati di Victoria e South Australia, dove le temperature in alcune località hanno sfiorato i 50 gradi. A Noona, nel New South Wales, il Nuovo Galles del Sud, anche durante la notte si sono registrati oltre 35 gradi, la temperatura minima più alta mai registrata secondo l'ufficio metereologico nazionale. Da alcuni giorni le medie oscillano tra i 42 e i 45 gradi, superando il ...

Ondata di caldo record in Australia : picchi di +35°C per le temperature minime notturne : Ondata di caldo record in Australia: si registrano picchi di oltre +35°C per le minime notturne, e la situazione potrebbe anche peggiorare. A Noona, nel Nuovo Galles del Sud, la scorsa notte la colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i +35,9°C: la temperatura minima più alta mai registrata nel Paese secondo il prestigioso Bureau of Meteorology Australiano. L’Agenzia governativa prevede inoltre temperature sopra i +42°C “in vaste ...

Ondata di caldo in Australia : le città del Paese tra le più roventi al mondo : Un’Ondata di afa ha colpito l’area sudorientale dell’Australia, tanto che negli ultimi giorni le città del Paese sono state tra i posti più caldi al mondo. Secondo il prestigioso Bureau of Meteorology Australiano, gli ultimi 4 giorni sono stati tra i primi dieci più caldi mai registrati, con temperature che hanno sfiorato i 50°C in alcune zone: “Con il Sud dell’Australia che ha infranto ieri alcuni primati storici, ...

Australia : Ondata di caldo record e rischio incendi - picco di 49 - 3°C a Marble Bar : Un’ondata di caldo è in atto in Australia: sono state rilevate temperature record e i vigili del fuoco sono stati allertati per il rischio incendi. In alcune zone dell’Australia Meridionale la colonnina di mercurio ha superato di 16°C la media stagionale. A Marble Bar, in Australia Occidentale, sono stati rilevati giovedì 49,3°C: è stata la città più calda del Paese. Temperature superiori a 40°C vengono registrate nella maggior parte ...

Ondata di caldo a Natale in Australia : picchi di oltre 40°C : Giorni di Natale con caldo e afa record in Australia: le temperature – riporta la CNN – sono al di sopra di 24°C in molte aree del Paese con picchi, in alcune zone, sopra i 40 °C. L'Australian Bureau of Meteorology ha diramato l'allarme per possibili incendi in molte località del Paese.

Emergenza incendi in Australia : temperature record - prosegue l’Ondata di caldo : E’ piena Emergenza incendi in Australia, nel Queensland, dove si registrano oltre 100 grandi incendi boschivi alimentati da forti venti dall’entroterra e temperature record, fino a +45°C. Tutto ciò mentre a Sydney una tempesta ha riversato in un giorno la quantità di pioggia di un mese, causando due morti e il caos trasporti. Nel Queensland alcune cittadine sono state evacuate, le scuole sono chiuse, molte abitazioni sono state ...