Luigi Di Maio e Di Battista incontrano i gilet gialli | “Grande entusiasmo | molti valori

Luigi Di Maio umiliato pure da Luigi De Magistris : "Geniale - ecco dove ha portato Matteo Salvini" : "Più che di politica assistenzialista abbiamo bisogno di aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro e lo dico da meridionale". Luigi De Magistris, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, asfalta Luigi Di Maio e il reddito di cittadinanza: "Il Movimento 5 Stelle ha fatto una genialata, un cap

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista incontrano Christof Chalencon - uno dei leader dei gilet gialli : "È appena terminato l'incontro tra Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Christof Chalencon, uno dei leader dei gilet gialli nella periferia di Parigi". Lo rende noto l'ufficio stampo del vicepremier Luigi Di Maio. "Molte - si sottolinea - le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l'ambiente".Quelli incontrati dal vicepriemier e da Di Battista ...

Maria Teresa Meli umilia Luigi Di Maio : "Cosa si ingoierà e come finirà il processo Diciotti a Matteo Salvini" : "Matteo Salvini ha dei problemi con i suoi elettori al Nord perché gli imprenditori hanno paura, siamo in recessione e sono preoccupati da questa alleanza", rivela Maria Teresa Meli a L'aria che tira su La7. Ma il leader della Lega non ha nessuna intenzione di romperla. "A lui conviene continuare a

Luigi Di Maio - la telefonata a Fico prima che andasse da Fazio : come si fa umiliare : Il segnale inequivocabile che Luigi Di Maio sia sempre più debole all'interno del Movimento Cinque Stelle è rivelato dalla telefonata che il presidente della Camera Roberto Fico ha fatto al vicepremier grillino poco prima di andare a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Seduto nel salotto di Raiuno, Fic

Luigi Di Maio presenta la card per il reddito di cittadinanza : "Lo Stato torna amico" : "Ecco la prima card del reddito di cittadinanza della storia della Repubblica italiana, è la prima di circa 3 milioni di carte. Quella che vedete è la numero 1". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato la card per il reddito di cittadinanza, con cui "si ristabilisce il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini". Lo Stato, ha ribadito, "torna amico dei cittadini" dopo "la batoste pro austerity".Dal palco ...

Luigi Di Maio presenta il sito del reddito di cittadinanza : “Giornata di grande orgoglio” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, presenta il lancio del portale online per richiedere il reddito di cittadinanza: "Oggi facciamo un passo in avanti fondamentale sulla strada del reddito di cittadinanza. Oggi è una giornata di grande orgoglio. Oggi teniamo fede a un’altra promessa", commenta.Continua a leggere

Luigi Di Maio licenzia "Mr. 130 tavoli di crisi" : C'è un ruolo chiave al Ministero dello Sviluppo Economico che è rimasto vuoto. Luigi Di Maio ha deciso di non rinnovare il mandato a Giampiero Castano, per 11 anni e con 8 ministri alla guida della task force di gestione delle crisi aziendali nel dicastero. Legittimo per un Governo scegliere propri uomini nei ruoli chiave, meno normale è che non ci sia un sostituto nella cabina di regia che gestisce 130 tavoli di crisi che ...

Luigi Di Maio contro Fabio Fazio : "Taglio allo stipendio - ecco quando". Lascerà davvero l'Italia? : Al fuoco di fila grillino contro gli stipendi di Fabio Fazio e Bruno Vespa si è aggiunto anche il vicepremier Luigi Di Maio, che da Pomigliano d'Arco ha attaccato ancora una volta i due conduttori: "È finita l'epoca in cui in questo Paese si può guadagnare nella tv di Stato 3-3,5 milioni all'anno. C

Luigi Di Maio : “Assurdo revocare la scorta a Sandro Ruotolo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la revoca della scorta al giornalista Sandro Ruotolo: "Per me è una cosa assurda, oggi torno a Roma e mi informerò per capire cosa sia successo. "Se non ci sono rischi per Sandro non devo dirlo io ma i tecnici. Allora okay. Ma se invece è stata fatta una scelta imprudente, Ruotolo merita la scorta perché lui è uno di quei giornalisti che si è battuto nella lotta alla camorra".Continua a ...

Matteo Salvini svela "il ricatto di Luigi Di Maio" : perché il governo ora può crollare : "Se pensano di spaventarmi con il sì al processo sulla Diciotti, allora è un ricatto: ma se è così hanno sbagliato proprio destinatario". Matteo Salvini non si lascia intimorire da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 stelle: "Vogliono il ritorno al voto? Io non ho paura, la responsabilità se l'assumeran

Luigi Di Maio : curriculum - età e fidanzata - il profilo del politico : Luigi Di Maio: curriculum, età e fidanzata, il profilo del politico Vita privata e carriera di Luigi Di Maio È vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’ economia e dello sviluppo, è stato il più giovane a ricoprire la carica di vicepresidente della camera dei deputati (appena 26 anni). È facile capire che si tratta di Luigi di Maio. Meno noto, probabilmente, è il suo percorso fino al Governo Conte, che ha permesso al leader Cinque Stelle ...