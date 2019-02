Infortunio Thereau | risentimento muscolare | i tempi di recupero

serieanews

: @CasseseGiammi @SOSFanta Occhio perché Thereau ieri sera è uscito per infortunio... Idem Pellissier sabato, prima… - FrancescoPioppi : @CasseseGiammi @SOSFanta Occhio perché Thereau ieri sera è uscito per infortunio... Idem Pellissier sabato, prima… - GoalItalia : Doppio infortunio in casa #Cagliari: frattura al radio e all'ulna per Birsa, problema al flessore per Thereau ???? - infoitsalute : Cagliari-Atalanta, infortunio al braccio per Birsa: out dopo 12 minuti, sospetta frattura. Ko muscolare Thereau -… -

(Di martedì 5 febbraio 2019)- Brutte notizie per il Cagliari e per Rolando Maran. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno dioltre ai tanti infortunati già presenti nella lunga lista degli acciaccati. Out Klavan, il quale dovrebbe star fuori per circa un altro mese e mezzo. Out anche Bradaric, Cerri e Castro. Fuori anche il nuovo …L'articolo: idiproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....