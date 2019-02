Infortunio Birsa | ecco l’esito degli accertamenti

Infortunio Valter Birsa - brutte notizie per il Cagliari : la nota ufficiale del club sulle condizioni dello sloveno : Il club sardo ha diramato un comunicato con cui ha reso note le condizioni del proprio calciatore, uscito anzitempo dal terreno di gioco durante la partita con l’Atalanta Oltre il danno, anche la beffa. Il Cagliari non solo deve incassare la sconfitta arrivata contro l’Atalanta nel posticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A, ma dovrà anche fare a meno di Valter Birsa per un lungo periodo. Alessandro ...

