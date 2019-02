Controlli Carabinieri ad Alessandrino | Torpignattara e Appia | 3 arresti

Blitz al campo rom dei carabinieri - anche un elicottero per i Controlli : Giugliano. Blitz al campo rom, decine di carabinieri in azione due punti controlli a tappeto della zona. È in corso da alcune ore un operazione dei carabinieri della compagnia di Giugliano, diretti ...

Roma : 2 scippatori in manette e 5 multati a seguito Controlli Carabinieri : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno portando avanti una serie di controlli capillari nelle zone di competenza a maggiore richiamo turistico per tentare di arginare i fenomeni di degrado o di criminalita’ diffusa. A poche ore dal maxi controllo scattato nell’area di piazza dei Cinquecento che ha portato all’arresto di 4 persone e alla denuncia a piede libero di altre 9 i Carabinieri del Comando Roma ...

CASTELVETRANO : WEEKEND DI Controlli. TREARRESTI DEI CARABINIERI. : Lo scorso fine settimana i militari della Compagnia Carabinieri di CASTELVETRANO hanno effettuato tre arresti nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio. Sabato 19gennaio i ...

PANTELLERIA : Controlli ALL'ATTIVITA' VENATORIA. TRE DENUNCE DEI CARABINIERI : Domenica 20 gennaio 2019, in PANTELLERIA, i CARABINIERI Forestali in servizio sull'isola, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione reati in materia ...

Controlli dei carabinieri a Vibo - sanzioni a ditta rifiuti ed edile : Vibo Valentia - I carabinieri della stazione di Maierato e personale dell'Asp - dipartimento prevenzione di Vibo Valentia hanno eseguito dei Controlli per la tutela ambientale nei locali di una ditta ...

Controlli dei Carabinieri a Santa Croce Camerina - un arresto : I Carabinieri hanno arrestato a Santa Croce Camerina un tunisino accusato di avere provocato lesioni ad un militare nell'ambito di un controllo

Controlli DEI CARABINIERI SU SANGEMINI E MONTECASTRILLI : TERNI Prosegue lo sforzo dell'Ama finalizzato ad arginare l'aumento di reati contro il patrimonio che si è verificato nelle settimane immediatamente a ridosso delle festività natalizie. Nella ...

TRAPANI : Controlli DEL FINE SETTIMANA 2 ARRESTI E 4 DENUNCE DEI CARABINIERI : CONTROLLI a tappeto e massima attenzione verso ogni tipologia di reati posta DAI CARABINIERI della Compagnia di TRAPANI che in questo weekend hanno tratto in arresto due tunisini per i reati di ...

Mantova : Controlli dei carabinieri - 4 denunciati : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri nel corso di una serie di controlli a Mantova e nell'hinterland contro rapine e furti, spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Nel corso dei controlli, che hanno impiegato 30 militari e 15 mezzi,

Controlli ad 'alto impatto' a Brindisi : 130 carabinieri in azione : Roma, 24 dic., askanews, - A seguito della recente recrudescenza degli episodi criminali nella città di Brindisi, dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del locale Comando Provinciale stanno ...

Roma : Controlli Carabinieri all’Alberone - arresti e denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno passato al setaccio le vie del quartiere Alberone per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. Il bilancio delle attivita’ e’ di 3 persone arrestate, 1 denunciata e 3 attivita’ commerciali sanzionate. I Carabinieri hanno arrestato una cittadina di origini bosniache di 28 anni, con precedenti, perche’ durante un controllo e’ risultata ...

Roma : ‘Natale sicuro’ - Controlli dei Carabinieri in centro storico : Roma – Sta proseguendo in queste ore l’operazione dei Carabinieri, “Natale Sicuro”, avviato alcuni giorni fa, e che ha visto l’impiego massiccio di pattuglie a piedi, lungo le vie dello shopping e nelle piazze di maggior afflusso di turisti. Ed proprio nel corso di un controllo che, i Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino romeno di 22 anni, senza fissa dimora, disoccupato e ...

Agrigento : Controlli dei Carabinieri - quattro persone arrestate e due denunciate (2) : (AdnKronos) - E sempre a Favara è stato controllato ad un posto di blocco un commerciante del posto, 57 enne, risultato destinatario di un ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza special

Roma : Controlli ai mercatini abusivi - rinvenute anche maglie Carabinieri : Roma – Operazione da parte del I gruppo ex Prati della Polizia locale di Roma capitale a via Cipro. Oltre un quintale di rifiuti, abiti usati, scarpe, borse e oggetti vari, perlopiu’ provenienti dal rovistaggio dei cassonetti, e’ stato distrutto attraverso l’Ama, in quanto igienicamente non trattabile. A 7 persone di nazionalita’ romena e’ stato notificato un ordine di allontanamento dalla ...