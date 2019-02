huffingtonpost

: Come tassare di più i ricchi - emidio_antonio : Come tassare di più i ricchi - cinziasams : RT @HuffPostItalia: Come tassare di più i ricchi - HuffPostItalia : Come tassare di più i ricchi -

(Di martedì 5 febbraio 2019) La più recente grande fortuna politica in Italia è stata costituita da una persona (Matteo Salvini) che ha puntato quasi tutte le sue carte contro l'ingresso dei migranti clandestini in Italia. Gli italiani, sempre propensi per natura ad affidarsi a un uomo forte, hanno trovato in Salvini la persona che incarna lo spirito dei tempi e, secondo i sondaggi, premiano il suo partito con una percentuale superiore al 34-35 per cento.Tuttavia questo tema è assai meno importante per l'economia di quanto gli italiani che si affidano a lui non pensino. Fermate qualche disgraziato, o anche migliaia di disgraziati, che cercano di arrivare dai barconi in Italia può soddisfare le paure più recondite degli italiani e far sfogare i loro inconfessabili desideri di vendetta contro gli immigrati, ma non costituisce un programma economico. Tanto meno può ...