Sta scadendo il tempo per salvare l' accordo nucleare con l' Iran

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Il Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), l'con l'negoziato nel 2015 da Stati Uniti, Europa, Russia e Cina, ha subito un durissimo colpo lo scorso maggio, quando Donald Trump ha annunciato che gli Usa avrebbero unilateralmente cessato di rispettarlo e re-imposto le sanzioni contro l'L', tuttavia, è ancora in piedi. Incoraggiato dall'impegno preso dalle altre parti dell'– Europa su tutti – a sostenerlo in ogni modo, l'ha continuato ad adempiere ai suoi obblighi. Per l'Europa la posta in gioco è molto alta. Se l'dovesse collassare, il rischio di proliferazione in– e di un attacco militare americano o israelo-americano per provare a scongiurarlo – aumenterebbe a dismisura.Il danno per gli interessi europei nella tenuta del regime di non-proliferazionee la (residua) ...