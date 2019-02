Il colosso che controlla Google e YouTube soffre in borsa

Deutsche Bank : nel 2018 colosso tedesco torna in redditività per prima volta dal 2014 : Il colosso bancario tedesco Deutsche Bank ha reso noto di essere tornato a fare profitti, su base netta, per il primo anno dal 2014, dunque in cinque anni circa. Nel 2018 la banca ha riportato utili ...

Huawei - il colosso che fa tremare la politica mondiale : (dall'articolo di G. Atzori per Linkiesta)La Huawei può vantare tanti primati. È la più grande azienda privata cinese, prima al mondo per ricerca scientifica e impianti di telecomunicazioni. L'anno scorso ha superato Apple, ma quest'anno ha infranto ogni record, divenendo l'azienda più politicamente contesa dalla guerra fredda.Questa è la storia di come un ex-ricercatore 44enne dell'esercito cinese, a pochi ...

Verizon è l'ennesimo colosso che punta sul game streaming con un servizio cloud in stile Netflix : Solo recentemente vi abbiamo parlato dei rumor che circondano Amazon e il lancio di un servizio di game streaming nel corso del 2020. Amazon e Google sono due nuovi possibili attori di peso dell'industria videoludica del futuro, due colossi già vicini ai videogiochi ma che sarebbero pronti a un investimento decisamente più importante. A quanto pare i grandi nomi pronti a tuffarsi sullo streaming non finiscono qui.Come riportato da The Verge, il ...

Huawei punisce 2 impiegati che twittano da iPhone/ Gaffe su profilo ufficiale del colosso cinese : multa salata : Huawei punisce 2 impiegati che twittano da iPhone: Gaffe su profilo ufficiale del colosso cinese. I dipendenti sono stati multati e saranno demansionati

E morto a Vicenza Umberto Marzotto - l uomo che trasformò l azienda tessile di famiglia in un colosso internazionale : E' morto oggi, all'età di 92 anni, Umberto Marzotto, uno dei rappresentanti della grande famiglia vicentina del tessile. Era il terzo figlio del conte Gaetano junior e fratello di Pietro , l'uomo che ...

E' morto a Vicenza Umberto Marzotto - l'uomo che trasformò l'azienda tessile di famiglia in un colosso internazionale : Ex marito di Marta e padre di Matteo, aveva 92 anni e soffriva da tempo di una malattia degenerativa.

Petrolio - la volatilità record tradisce anche il colosso cinese Sinopec : anche l'andamento dei listini azionari è diventato molto instabile, in parte proprio per gli stessi motivi, in primis la crescente incertezza sulle sorti dell'economia globale, e quindi dei consumi ...

Huawei : anche in Europa alcune aziende di telecomunicazioni prendono le distanze dal colosso cinese : E’ ormai di quasi un mese fa la notizia che dal governo statunitense, sarebbe arrivato un appello destinato ai principali paesi alleati, Italia compresa, nel quale si sconsigliava l’utilizzo di tecnologie e infrastrutture fornite da Huawei per le telecomunicazioni. Il motivo sarebbe da ricercare nelle preoccupazioni legate alle possibili ingerenze del governo cinese, che potrebbe sfruttare le tecnologie di Huawei per raccogliere ...

Huawei - arrestata la responsabile finanziaria del colosso cinese : crollano le borse asiatiche : Huawei è uno dei maggiori fornitori di apparecchiature e servizi di telecomunicazione al mondo. Ma nonostante il successo globale, le sue attività negli Stati Uniti sono state strettamente limitate ...

Huawei - storia della dinastia che guida il colosso cinese : Una delle zone economiche speciali individuate dal governo centrale per spingere l'economia nazionale. Per creare la sua società di telecomunicazioni, Ren Zhengfei sfrutta tutto il suo patrimonio. La ...

Il colosso delle ricerche russo Yandex lancia il suo smartphone : (Foto: Yandex) Google non è il solo gigante dei motori di ricerca nel mondo ad avere lanciato sul mercato un proprio smartphone: la cinese Baidu anni fa si è cimentata anni fa nella stessa avventura senza riscuotere troppo successo, e oggi è il turno del colosso delle ricerche web russo Yandex. La società ha infatti lanciato in queste ore il suo Yandex.Phone, uno smartphone Android di fascia bassa che arriva sugli scaffali già premunito della ...

Amazon diventa operatore postale : il colosso degli acquisti online si occuperà anche della consegna : Amazon come le Poste. Due società del gruppo Amazon - Amazon Italia Logistica e Amazon Trasport- hanno ottenuto la qualifica di operatori postali. Il gigante dell'e-commerce dunque, secondo quanto ...