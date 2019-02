Foo Fighters | la band fa consegnare le pizze ai fan che hanno atteso il loro concerto

Queen : il batterista Roger Taylor ha suonato Under Pressure con i Foo Fighters : In occasione del concerto tradizionale della sera precedente la finale del Super Bowl, è toccato ai Foo Fighters esibirsi sul palco. Tra i molti ospiti che hanno suonato con la band, c'era anche il batterista dei Queen, Roger Taylor. ...Continua a leggere

Tributo a Chris Cornell : sul palco Metallica - Foo Fighters - Audioslave e tantissimi altri : La scorsa notte negli Stati Uniti c'è stata una grandissima serata di musica per ricordare un cantante che non c'è più, Chris Cornell. Sul palco del Forum di Los Angeles, in occasione dell'evento I am the highway, si sono esibiti moltissimi artisti per un totale di oltre cinque ore di concerto. ...Continua a leggere

Foo Fighters - Dave Grohl ne combina un’altra delle sue. Si scola una birra a bordo palco ma qualcosa va storto… : Dave Grohl si sta esibendo a Las Vegas, uno show tranquillo, davanti ad un pubblico di fan dei Foo fighters… ad un certo punto si avvicina pericolosamente a bordo palco per salutare il pubblico, gli passano una birra e lui se la scola… ma mentre torna a suonare perde l’equilibrio e finisce a terra L'articolo Foo fighters, Dave Grohl ne combina un’altra delle sue. Si scola una birra a bordo palco ma qualcosa va ...

Dave Grohl dei Foo Fighters compie 50 anni/ "Con i Nirvana ho capito che dovevo crescere come artista e uomo" : Dave Grohl dei Foo Fighters compie 50 anni: "Con i Nirvana ho capito che dovevo crescere come artista e uomo". Le ultime notizie

Una foto ritrae alcuni membri dei Metallica - degli Iron Maiden e dei Foo Fighters impegnati in una jam : Le sorprese dal mondo del rock arrivate dall'inizio del 2019 non sono terminate: una foto comparsa il 2 gennaio su Instagram mostra alcuni membri dei Metallica, degli Iron Maiden e dei Foo Fighters impegnati in una jam durante una sessione privata, in occasione di un compleanno. Autore dell'upload è Howie Simon, chitarrista degli Ice Water Mansion, e la sua immagine immortala Robert Trujillo dei Metallica al basso, Adrian Smith degli Iron Maiden ...

Metallica - Foo Fighters e Iron Maiden : insieme per una jam session di lusso : Le jam-session sono un vero piacere per tutti i musicisti: ancora di più se a farle sono artisti affermati e membri di gruppi celebri in tutto il mondo, come quella che si è tenuta qualche giorno fa tra alcuni membri di Metallica, Iron Maiden e Foo Fighters. Tutti insieme Vedendo musicisti del calibro di Rob Trujillo, bassista dei Metallica, Adrian Smith, chitarrista degli Iron Maiden, Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, insieme a Howie ...