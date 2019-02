Edimburgo | muore di cancro all' esofago a 35 anni | per i medici si trattava di ansia

Blastingnews

(Di martedì 5 febbraio 2019) Un cittadino scozzese residente ad, Ryan Greenan è deceduto nel mese di gennaio a causa di un tumore all'diagnosticato con colpevole ritardo. Il giovane, infatti, si era rivolto alcuni mesi prima aiper una grave e persistente difficoltà a deglutire. Il medico che l'ha visitato inizialmente non avrebbe richiesto a Ryan alcun ulteriore esame a scopo di accertamento ma avrebbe liquidato la cosa come sintomi di. Di conseguenza, il giovane ha continuato la sua vita fino a quando, durante una giornata di lavoro di fine anno, ha subito un crollo repentino e un collasso.La dolorosa verità A seguito del collasso Ryan viene immediatamente trasportato in ospedale e, in quella sede, gli vengono effettuati tutti gli esami di controllo necessari. Il 28 dicembre 2018 il giovane, che lavorava come badante e aveva due figlie di 8 e 11, riceve un responso ...