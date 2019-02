Discesa libera Garmisch 2019 | orario | diretta tv e streaming | dove vederla

Sci - la Discesa libera maschile di Garmisch annullata per maltempo : La squdra italiana di discesa sarà formata da Dominik Paris, reduce dalla vittoria a Kitzbuhel, dal campione del mondo di supergigante nel 2011 Christof Innerhofer e dal 33enne romano Matteo ...

Sci alpino maschile - Discesa libera Garmisch-Partenkirchen 2019 : gara cancellata a causa delle avverse condizioni meteo : DIRETTA discesa libera Garmisch-Partenkirchen, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE discesa libera Garmisch-Partenkirchen 2019 Kandahar 2, ventottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 10.42 A causa del meteo è stata decisa la cancellazione della discesa libera Garmisch-Partenkirchen 09.58 Bentornati per un'altra diretta scritta. A causa delle ...

Sci - Sofia Goggia ancora sul podio : 2a nella Discesa libera di Garmisch : Sofia Goggia, ritornata alle gare con un fantastico Super G a cento giorni dall'infortunio al malleolo, ha ottenuto un altro secondo posto. Meglio della Goggia, per appena 25 millesimi, l'austriaca Stephanie Venier. nella discesa di Garmisch l'azzurra Federica Sosio ha subito la rottura di tibia e perone.Continua a leggere

Discesa libera Garmisch-Partenkirchen Ancora in corso : Venier in testa - Goggia 2ª : Tutto pronto per la Discesa libera di Garmisch, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019.

Discesa libera di Kitzbuehel 2019 - trionfa l'azzurro Paris. La classifica : Per Paris arriva la terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Bormio, la dodicesima in carriera in coppa del mondo. La Streif si conferma terreno fertile per il 29enne atleta dei carabinieri, ...

Dominik Paris vince la Discesa libera di Kitzbuhel : è il quarto trionfo in carriera sulla mitica Streif : Dominik Paris è il re di Kitzbuhel. Lo sciatore altoatesino si è imposto nella più prestigiosa e difficile tra le discese libere di Coppa del Mondo, conquistando così la sua terza vittoria stagionale di specialità. A Kitz Paris ha staccato di venti centesimi lo svizzero Beat Feuz (leader della class

Sci - Dominik Paris vince la Discesa libera di Kitzbühel. Terzo successo stagionale per l'altoatesino : ... i dossi e i salti della discesa più famosa della Coppa del Mondo di sci. Fare meglio di lui sembrava impossibile e invece la classe dell'azzurro e il suo feeling con questo tracciato hanno creato il ...

