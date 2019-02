Demi Lovato si cancella da Twitter | troppi insulti per aver riso sui meme dedicati a 21

Demi Lovato ha cancellato il suo accont Twitter - dopo le polemiche seguite a un suo commento : C'è chi l'ha attaccata troppo sul personale The post Demi Lovato ha cancellato il suo accont Twitter, dopo le polemiche seguite a un suo commento appeared first on News Mtv Italia.

26enne cantante americana, Demi Lovato ha pubblicato sui social l'ultimo tatuaggio di casa. Il volto dell'amatissimo Buddy, cagnolino scomparso nel 2015 dopo l'attacco di un coyote.«Grazie @_dr_woo per l'incredibile ritratto del mio angelo Buddy». «RIP @DemiseBuddy. Ti amerò sempre e non ti dimenticherò mai», ha scritto la Lovato, tornata a sorridere dopo il terribile 2018 che l'ha vista ricoverata e ad un passo dal decesso. L'estate ...

Demi Lovato ha festeggiato un'importante tappa nel suo percorso di salute : Forza Demi!

Demi Lovato potrebbe pubblicate nuova musica prima di quanto pensi : A rivelarlo una fonte vicina alla cantante

Demi Lovato ha fatto un bellissimo complimento ad Ariana Grande - Miley Cyrus e altre donne della musica : #GirlPower

La battaglia di Demi Lovato e tutte le altre storie del weekend : Angela Ponce, solo tu nell'universoL'amore di LaetitiaLily-Rose Depp: «Quando sei indipendente e l'amore ti travolge» di Carla BardelliKristen Stewart e Stella Maxwell si sono lasciateIn un weekend ne possono succedere tante di cose: dichiarazioni intime, foto indiscrete, ammissioni attesissime, grandi battaglie di principio ed emozionanti colpi di scena. Noi questo fine settimana della Befana, il primo del 2019, ce lo ricorderemo per almeno ...

Instagram si scusa dopo il post di Demi Lovato su Game of Sultans : “È stato un errore - tutto rimosso” : Instagram si scusa con tutti i suoi utenti e con la cantante pop Demi Lovato, artefice della segnalazione del messaggio pubblicitario sul videoGame Game of Sultans. Nella giornata di ieri, gli adds approvati da Instagram, hanno raggiunto le pagine dei principali siti web del mondo per le immagini e per didascalie utilizzate, offensive nei confronti del sesso femminile. Il gioco online proponeva un invito all'uso utilizzando due immagini a ...

Demi Lovato contro una pubblicità su instagram per il messaggio ai limiti del bodyshaming (foto) : Nelle ultime ore abbiamo assistito a Demi Lovato contro una pubblicità su instagram per via del cattivo messaggio che traspariva e che lei ha condannato. Sfogliando il proprio feed, l’artista si è imbattuta nella pubblicità di Game Of Sultans, un nuovo gioco RPG che tratta la simulazione di un impero, in cui chi gioca può rivivere la vita del Sultano. Il problema, però, è l’immagine che andava a sponsorizzare il videogioco. L’immagine ...

Demi Lovato : «Puoi sempre essere “carina” - indipendentemente dal tuo peso» : L’esordio col riff sul Camp Rock (2008)Un debutto che «non si dimentica» (2008)Reginetta del pop sullo Skyscraper (2011)La notte dei Teen Choice Awards 2012 Giudice pestifero a X Factor USA (2012-2013)Il ritorno «ghiacciato» alla Disney (2013)Quel bacio lesbo in Glee 5 (2013)Il graffiante Demi World Tour (2014-15)Intona «The Star-Spangled Banner» (2015)La cover di Take Me to Church (2015)La svolta sexy agli VMA 2015 Nuda per Vanity Fair America ...

Demi Lovato : «Via queste cavolate da Instagram!» : L’esordio col riff sul Camp Rock (2008)Un debutto che «non si dimentica» (2008)Reginetta del pop sullo Skyscraper (2011)La notte dei Teen Choice Awards 2012 Giudice pestifero a X Factor USA (2012-2013)Il ritorno «ghiacciato» alla Disney (2013)Quel bacio lesbo in Glee 5 (2013)Il graffiante Demi World Tour (2014-15)Intona «The Star-Spangled Banner» (2015)La cover di Take Me to Church (2015)La svolta sexy agli VMA 2015 Nuda per Vanity Fair America ...

Demi Lovato ha condiviso una importante lezione di vita per il nuovo anno : Forza Demi!

Il Capodanno di Demi Lovato all’insegna della sobrietà dopo l’overdose : “Ho imparato la lezione” : Il Capodanno di Demi Lovato è stato motivo di riflessione per la popstar dopo l'anno più difficile della sua vita: la cantante di Tell Me You Love Me è finita in rianimazione in seguito ad un'overdose lo scorso luglio e ha rischiato la vita, prima di intraprendere un percorso di riabilitazione in una clinica specializzata per tre mesi. Già con problemi di dipendenza da alcol alle spalle e tendenze suicide in giovane età, la Lovato ha dovuto ...

Demi Lovato : un bacio con Henry Levy su Instagram conferma la relazione : <3