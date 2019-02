Dà fuoco all'auto dell'ex - lei è gravissima : Avrebbe dato fuoco all'auto della ex fidanzata a Vercelli. La ragazza è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasportata in ospedale. L'uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe prima speronato ...

Vercelli - dà fuoco alla macchina dell’ex dopo averla speronata : lei lo aveva già denunciato : Sperona l’auto della ex e le dà fuoco. Sono gravi le condizioni di una quarantenne, aggredita questa mattina nel parcheggio dell’area commerciale di Vercelli, zona Carrefour e Oviesse, da un uomo sulla cinquantina con cui in passato aveva avuto una relazione. Trasportata all’ospedale di Vercelli, la donna è stata trasferita in condizioni critiche al Cto di Torino. L’uomo è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ...

