Ciclismo | Challenge Maiorca | c' è Zabel con Marcel Kittel | ' Questa è più di una vittoria'

Ciclismo - Challenge Mallorca 2019 : torna alla vittoria Marcel Kittel - si impone nel Trofeo Playa de Palma : A poco meno di un anno di distanza dal trionfo di Follonica alla Tirreno-Adriatico 2018, torna alla vittoria Marcel Kittel: il velocista teutonico si è imposto oggi nell’ultima prova del Challenge Mallorca 2019, il Trofeo Playa de Palma. Volata da padrone per il corridore della Katusha-Alpecin, che sta andando alla ricerca della condizione dei giorni migliori. Quattro atleti in fuga nelle prime fasi di gara (previsti 159,6 chilometri in ...

Ciclismo - Challenge Maiorca : Landa inizia con un incidente - Fabio Aru tra i migliori : inizia nel modo peggiore il 2019 di Mikel Landa. Durante la prima prova della Challenge Maiorca lo scalatore spagnolo ha subito l’ennesimo incidente della sua carriera, cadendo poco prima dell’inizio della salita conclusiva. La corsa si è poi selezionata con gli scatti prima di Guillaume Martin e poi di Jesus Herrada, che è andato a vincere. Si è rivisto anche un buon Fabio Aru, ottavo e in grado di tenere il ritmo dei più forti, tra i quali ...

Ciclismo : Mikel Landa si è fratturato la clavicola destra nella prima prova del Challenge Maiorca : Sono conseguenze piuttosto serie, quelle della caduta di Mikel Landa nel Trofeo Ses Salines, prima prova del Challenge Maiorca. Il basco della Movistar, rimasto coinvolto in un gigantesco groviglio a 15 km dall’arrivo, si è fratturato la clavicola destra. Il corridore, che non è riuscito a terminare la gara di ieri, è stato subito trasportato in ospedale, dove gli esami del caso hanno riscontrato la rottura che lo costringerà a uno stop ...

Ciclismo : al Challenge Maiorca il ritorno di Fabio Aru. Serve il riscatto dopo una stagione opaca : dopo un’annata 2018 che non ha certamente rispecchiato le sue attese, Fabio Aru è pronto a ripartire per un 2019 che ci dirà se il sardo può tornare ad andare a caccia degli obiettivi che più gli sono congeniali, risolvendo dunque ogni genere di problema occorso nell’anno passato. Il Challenge Maiorca, da quest’oggi a domenica, sarà un primissimo banco di prova per il capitano della UAE Team Emirates. Quasi a voler esorcizzare ...

Ciclismo – Fabio Aru al Challenge Mallorca - il ciclista sardo pronto all’esordio stagionale : Fabio Aru farà il suo esordio stagionale al Challenge Mallorca al via il 31 gennaio: il ciclista della Uae Emirates pronto per un nuovo anno ricco di appuntamenti importanti Fabio Aru pronto ad esordire in questo 2019. Per la nuova stagione, il ciclista sardo ha fissato il suo primo appuntamento il 31 gennaio con il via del Challenge Mallorca, che si concluderà il 3 febbraio. La corsa spagnola segna l’esordio del capitano della UAE ...

Ciclismo : Fabio Aru riprende dal Challenge di Maiorca. Il debutto stagionale del sardo nella corsa iberica : Il suono della campanella è arrivato per Fabio Aru. Il corridore sardo è pronto per fare il proprio debutto al Challenge di Maiorca, piccola corsa a tappe spagnola in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio. Il sardo testerà il proprio colpo di pedale al caldo delle Baleari per mettere a punto la propria condizione in vista dei prossimi appuntamenti della stagione, in cui ovviamente la partecipazione al Giro d’Italia sarà per lui ...

Ciclismo - Challenge Maiorca 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Da giovedì 31 gennaio a domenica 3 febbraio si svolgerà la 28ma edizione della Challenge Maiorca. Un classico appuntamento di inizio stagione per il Ciclismo, con quattro diverse corse in programma. Si inizierà con il Trofeo Ses Salines, Campos, Porreres, Felanitx, che si concluderà con un impegnativo arrivo in salita. Poi si correranno il Trofeo Andratx-Lloseta e il Trofeo de Tramuntana, entrambi con un percorso da classica. Infine si chiuderà ...