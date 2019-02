Che SuperBowl è stato quello di Patriots-Rams

lanotiziasportiva

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Touchdown spettacolari, azioni pirotecniche e punteggio da ogni over. Questo è ciò che si aspettavano tutti i tifosi di football collegati davanti al Super Bowl LIII, ma a regnare è stata invece la tattica e la difesa, in una partita rimasta sul filo del rasoio fino agli ultimi 7 minuti di gioco.Brady non c’è…L’uomo più atteso, la superstar in grado di decidere le sorti della partita, è rimasto nell’ombra per tutto l’arco del primo tempo, chiudendo la partita con delle “stats”, come amano dire gli americani, decisamente anonime per uno del suo talento: 21 lanci completati su 35 tentati, 262 yards ottenute, con il passaggio più lungo che arriva a “sole” 29 yards. La sua partita è stata anche sporcata dall’intercetto subito da Tom stesso, e che poteva cambiare in negativo le sorti della partita per la sua squadra, se solo ...