Banche | crediti deteriorati ridotti del 39% dal 2015

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di crediti a rischio : La recessione «tecnica» dell'economia italiana, emersa dopo la redazione del rapporto EY, potrebbe impattare in prima battuta proprio sugli Utp, ovvero i crediti di aziende in difficoltà ma ancora «...

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di crediti a rischio : Dopo la forte riduzione dello stock di Non performing loans (Npl) avvenuta negli ultimi tre anni, con un calo dai 341 miliardi del picco di dicembre 2015 ai 209 miliardi di settembre 2018, la tendenza al derisking proseguirà anche nel 2019 che sarà l’anno di svolta per quella particolare categoria di crediti deteriorati chiamati unlikely-to-pay (Utp), che nei bilanci delle Banche italiane rappresentano un’esposizione netta ...

Banche : da 2015 crediti deteriorati -39% : ANSA, - MILANO, 2 FEB - Le Non performing exposures , Npe, del sistema bancario italiano sono in forte miglioramento: il totale al lordo delle svalutazioni è passato dai 341 miliardi del dicembre 2015 ...

Banche : da 2015 crediti deteriorati -39% : ANSA, - MILANO, 2 FEB - Le Non performing exposures, Npe, del sistema bancario italiano sono in forte miglioramento: il totale al lordo delle svalutazioni è passato dai 341 miliardi del dicembre 2015 ...

L’economia non cresce - la recessione affonda le Banche - l’economia affonda. E scatta l’allarme crediti deteriorati : L'economia italiana entra ufficialmente in recessione tecnica. La certificazione arriva dall'Istat, secondo cui nel quarto trimestre del 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato e' diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente ed e' aumentato dello 0,1% in termini tendenziali. Si tratta del secondo calo congiunturale consecutivo dopo il -0,1% segnato nel terzo trimestre dell'anno scorso, primo segno negativo ...

L’economia non cresce - la recessione affonda le Banche - l’economia affonda. Allarme crediti deteriorati : L'economia italiana entra ufficialmente in recessione tecnica. La certificazione arriva dall'Istat, secondo cui nel quarto trimestre del 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato e' diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente ed e' aumentato dello 0,1% in termini tendenziali. Si tratta del secondo calo congiunturale consecutivo dopo il -0,1% segnato nel terzo trimestre dell'anno scorso, primo segno negativo ...

Crediti a rischio - ecco tutte le scadenze che la Bce ha posto alle Banche : Emergono nuovi dettagli sulle lettere inviate dalla Bce alle banche europee, le bozze sui requisiti prudenziali (Srep) contenenti indicazioni sui maggiori accantonamenti da fare sui Crediti deteriorati....

Bce : stretta su crediti deteriorati di Banche italiane. Salvini : 'prevaricatori' : Giro di vita della BCE sulle banche italiane. Dopo la richiesta di copertura totale dei crediti deteriorati entro il 2026 a Mps, Francoforte avrebbe nel mirino anche gli altri istituti bancari dell'...

La Bce alle Banche : azzerare i crediti deteriorati : La Vigilanza dell'organismo di controllo ha chiesto agli istituti di credito di eliminare gradualmente tutte le sofferenze entro il 2026 -

Banche - Mps perde il 10% in Borsa dopo la richiesta Bce di azzerare i crediti deteriorati entro il 2026 : “C’è il problema Carige e avremo nelle prossime settimane un problema Mps? Forse sì. Siccome siamo al governo non possiamo chiudere gli occhi sui problemi del credito e far finta di nulla”. Domenica il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti aveva commentato così la situazione dell’istituto senese dopo che venerdì, a mercati chiusi, la banca ha reso noto di aver ricevuto dalla Bce una lettera con ...

Il diktat Bce sui crediti deteriorati manda ko Mps (-10%). Giù anche le altre Banche : La Bozza delle richieste di requisiti patrimoniali per il 2019 contiene a sorpresa una raccomandazione più stringente riguardo al trattamento dei crediti problematici: il rischio è che sia estesa anche agli altri istituti di credito. La Bce chiede di aumentare la copertura sugli Npl al 100% in sette anni, non solo sui nuovi flussi di crediti deteriorati ma anche sullo stock...

Il diktat Bce a Mps sui crediti deteriorati manda ko le Banche : La Bozza delle richieste di requisiti patrimoniali per il 2019 contiene a sorpresa una raccomandazione più stringente riguardo al trattamento dei crediti problematici: il rischio è che sia estesa anche agli altri istituti di credito. La Bce chiede di aumentare la copertura sugli Npl al 100% in sette anni, non solo sui nuovi flussi di crediti deteriorati ma anche sullo stock...

Banche : riforma Ue sui crediti deteriorati : Arriva da Bruxelles il nuovo regime prudenziale europeo per i crediti deteriorati che verranno . La normativa, frutto dell' intesa tra Consiglio Ue , Europarlamento e Commissione europea, traccia il ...

Banche - accordo in sede Ue su misure preventive per sofferenze creditizie : 'L'accordo farà in modo che in futuro le Banche avranno meno sofferenze creditizie, in modo da rafforzare la loro solidità e permettere loro di finanziare l'economia', ha detto il vice presidente ...