Venezuela | piazze contro a Caracas

Venezuela - in migliaia in piazze rivali : 20.56 piazze contrapposte a Caracas. Dal palco di Las Mercedes, a est della Capitale, il leader dell'opposizione Guaidò ha invitato i suoi sostenitori a "continuare a manifestare nelle strade" annunciando una nuova mobilitazione contro il presidente Maduro il 12 febbraio. "Il cambiamento è vicino" ha assicurato, annunciando aiuti umanitari in arrivo via Colombia e Brasile. "Il colpo di stato è fallito, abbiamo vinto noi con la pace",dichiara ...

In Venezuela la sfida della due piazze. Guaidò : “Mostriamo la forza in modo pacifico” : sfida tra piazze in Venezuela, in un’occasione simbolica come il 20esimo anniversario della rivoluzione bolivariana di Hugo Chavez, la cui presidenza ebbe inizio il 2 febbraio del 1999. Oggi sono in programma manifestazioni sia dell’opposizione, guidata dall’autoproclamato presidente Juan Guaidò, che dei sostenitori di Nicolas Maduro. Occhi puntati...