Terni | muore a soli 12 anni a causa di un tumore

(Di domenica 3 febbraio 2019) L'ennesima triste notizia riguardante la morte di una persona giovanissima proviene dalla provincia di. L'intera comunità umbra, infatti, piange la piccola Azzurra Proietti, appena dodicenne, che si è spenta adi quel male che la attanagliava da diverso tempo e che alla fine se l'è portata via, nonostante i tantissimi tentativi di riuscire a sconfiggerlo. Un, quello che è considerato oramai il "male del secolo", se l'è presa così precocemente strappandola all'affetto dei suoi cari. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, in particolare il sito Umbria24, la piccola è deceduta nella mattinata di venerdì 1 febbraio, dopo tredi sofferenze e battaglie che sembrava potesse superare.in lutto: un altrosi porta via una giovane vita, Azzurra aveva solo 12Stando a quanto si apprende dal sito in questione, infatti, la piccola Azzurra ha ...