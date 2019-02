Muore a 71 anni Attilio Rappa | collezionista e fondatore de La collina di Loredana a

Terni - Muore a soli 12 anni a causa di un tumore : L'ennesima triste notizia riguardante la morte di una persona giovanissima proviene dalla provincia di Terni. L'intera comunità umbra, infatti, piange la piccola Azzurra Proietti, appena dodicenne, che si è spenta a causa di quel male che la attanagliava da diverso tempo e che alla fine se l'è portata via, nonostante i tantissimi tentativi di riuscire a sconfiggerlo. Un tumore, quello che è considerato oramai il "male del secolo", se l'è presa ...

Salerno - a 19 anni Muore per un infarto fulminante : lutto ad Angri : L'ennesima tragedia di cui non si vorrebbe mai avere notizia si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Salerno, precisamente nel piccolo comune di Angri. La vittima è l'appena diciannovenne Mario Di Napoli, che è stato stroncato improvvisamente da un infarto fulminante mentre si trovava nella propria abitazione in via Monte Taccaro. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito de LacittàdiSalerno.it, infatti, a ...

Sposa la sua fidanzata dopo 15 anni e Muore poche ore dopo : 'Non ci fu nessun raggiro' : di Marcello Ianni nessun raggiro, nessuna circonvenzione di persona incapace sul matrimonio civile celebrato qualche ora prima del decesso dello sposo. Lo ha stabilito la Corte d'Appello dell'Aquila. ...

Nel napoletano dimessa per lombosciatalgia - Muore a 36 anni : in grembo feto morto : Sarebbe bastato probabilmente farle una 'banale' ecografia e a quest'ora Anna Siena, giovane donna napoletana di 36 anni prossima alle nozze, sarebbe viva. Si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli accusando fortissimi dolori alla pancia. Nel suo ventre c'era un feto di circa sette mesi in necrosi, ma lei non lo sapeva. I medici non se ne sono accorti perché si sono limitati a un esame obiettivo della ...

Napoli - Maria Rosaria Muore a 26 anni : la giovane era affetta da diverse patologie : Maria Rosaria Bosco, una ragazza di appena 26 anni, ha perso la vita all'interno dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dopo aver combattuto per molto tempo con diverse patologie (non specificate) dalle quali era affetta. Un decesso che ha causato un grandissimo dolore in tutti coloro i quali la conoscevano nella provincia di Napoli, precisamente nel noto comune di Marano. La giovanissima era costretta sulla sedia a rotelle e, stando a quanto ...

Mamma Silvia Muore a 46 anni - tre città in lutto : I famigliari hanno voluto ricordarla proprio attraverso il suo grande amore e attaccamento alla famiglia: 'Il grande amore per la tua famiglia - scrivono nel necrologio - che era tutto il tuo mondo, ...

Pensa di avere l’influenza con febbre e vomito ma è un’infezione letale : Muore a 23 anni : Reece Milner, 23enne di origine irlandese, è morto dopo aver sottovalutato i sintomi di quella che lui credeva essere una semplice influenza. Non è andato dal medico per non perdere tempo ma è stato poi trovato nella sua auto in stato confusionale. Trasferito in ospedale è morto due giorni dopo per una infiammazione miocardica dei muscoli cardiaci.Continua a leggere

Mandata a casa dall'ospedale col mal di pancia - Muore a 36 anni. L'autopsia : aveva in grembo un feto senza vita : aveva in grembo un feto senza vita Anna Siena, la donna di 36 anni deceduta lo scorso 18 gennaio nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove era stata dimessa per una lombosciatalgia...

Modica - Vanessa Muore a 18 anni a bordo del suo scooter mentre torna da scuola : “Sarà dura” : Vanessa Denaro, 18enne studentessa dell'istituto Alberghiero di Modica, è morta in seguito ad un incidente stradale mentre tornava da scuola a bordo del suo scooter: è stata sbalzata da un'auto per cause ancora in via di accertamento. Lo scorso agosto un suo compagno di classe è morto in circostanze simili: "Da oggi fai compagnia a Ciccio, ci mancherete".Continua a leggere

Gerald Belz - 18 anni - Muore assiderato fuori dall'Università a causa del vortice polare che sta imperversando negli Usa : Uno studente americano dell'Università di Iowa, Gerald Belz, 18 anni, è morto a causa dell'ondata di freddo che si è abbattuta sugli Stati Uniti. Il giovane è stato trovato privo di conoscenza nei pressi del dormitorio dell'edificio universitario ed è deceduto dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale.Stando a quanto riportato dal New York Times il decesso sarebbe stato causato dalle bassissime ...

Alessandria : operaio di 42 anni Muore schiacciato sotto una pressa per la produzione di compensato : L'uomo, che aveva una grande esperienza, è deceduto nello stabilimento Ibl I-Pan di Coniolo, in provincia di Alessandria.Continua a leggere

Lutto a Reggio Emilia - Marko Muore a 29 anni per una leucemia fulminante : “Sorriso indelebile” : Marko Mihaljevic è morto a 29 anni a causa di una leucemia fulminante all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Il padre, Rade, è un ex campione di calcio del Podgorica. I funerali del ragazzo si terranno in Montenegro, paese di cui è originaria la sua famiglia: "Te ne sei andato, di colpo, come toccato da un fulmine che, impietoso, si è scagliato sul tuo sorriso".Continua a leggere

Padova - Sonia Muore lo stesso giorno del figlio perso 12 anni prima : Una morte improvvisa per la giovane Sonia, di soli quarantanove anni, che si è spenta nei giorni scorsi a causa di un problema cardiaco nel medesimo giorno in cui suo figlio se n'è andato via esattamente dodici anni prima. Il 27 gennaio del 2007, a soli otto mesi, era venuto a mancare Filippo, deceduto tra le sue braccia. La scomparsa del piccolo aveva provocato un immenso dolore alla donna, che stava cercando di riprendersi, seppur con tante ...