Morto Stewart Adams | aveva 95 anni | scoprì l' ibuprofene | più diffuso antidolorifico

È Morto Stewart Adams. Dopo una sbornia scoprì l'ibuprofene e dichiarò guerra al dolore : Decenni di ricerca e di test, ma anche una sbronza provvidenziale. C'è questo e molto altro nella singolare biografia di Stewart Adams, morto a 95 anni a Nottingham Dopo aver legato il suo nome alla scoperta dell'ibuprofene, il principio attivo di uno degli antidolorifici più usati al mondo da ormai mezzo secolo.Il dottor Adams, come tutti lo chiamavano, si è spento ieri circondato dalla famiglia, ha reso noto oggi il figlio ...

