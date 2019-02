Il remake di Resident Evil 2 torna al passato con una mod | il video nostalgico

Uno speedrunner di Resident Evil 2 remake si è trovato costretto a fronteggiare ben due Mr. X : L'utente YouTube, BeastGamingHD è uno speedrunner che ha voluto esibirsi in una corsa al completamente del gioco nel minor tempo possibile in occasione del lancio di Resident Evil 2 Remake ma durante il suo streaming gli spettatori hanno potuto assistere ad un bug particolare.Nella partita, giocata alla massima difficoltà (Estremo S+), sono comparsi non uno, ma ben due Mr. X da cui dover fuggire. L'inseguimento che ne è conseguito è stato reso ...

Resident Evil 2 : per il remake dell’horror di Capcom non solo una grafica rinnovata - ma anche meccaniche più moderne : In un mondo fatto di remake e remastered delle vecchie glorie, Resident Evil 2 era forse l’oggetto del desiderio dei fan di mezzo mondo. Diventato icona di un genere sulla console grigia di Sony, il secondo capitolo della saga di Residen Evil – forse il più amato dagli appassionati – è tornato in una grafica completamente rinnovata, con meccaniche migliorate e tante aggiunte, riportando letteralmente in vita un titolo ...

Chris Redfield potrebbe apparire nel remake di Resident Evil 2 : Il remake di Resident Evil 2 di Capcom è già in corsa per essere uno dei migliori giochi del 2019. E abbiamo appena scalfito la superficie, dato che il gioco otterrà presto nuovi DLC, che, forse, potrebbero regalare ai fan gradite sorprese.Come segnala Comicbook, un sito chiamato Resident Evil Modding Boards ha scoperto, nascosto nei file del gioco, un eroe riconoscibile, Chris Redfield! Sembra essere vestito con il suo abito di Not a Hero di ...

Resident Evil 2 remake a quota 3 milioni di unità distribuite in appena una settimana : Resident Evil 2 Remake è arrivato sul mercato dopo un periodo pre-lancio pieno zeppo di elogi e riconoscimenti nelle fiere più importanti del settore. Le recensioni della critica e l'accoglienza dei giocatori hanno confermato le impressioni di mesi e mesi di prove, rivelando un progetto di altissima qualità che rinnova un capitolo storico del franchise. Capcom annuncia oggi che anche a livello di vendite, e in particolare di copie distribuite, ...

Confronto tra Resident Evil 2 remake e il gioco originale a ritmo di easter egg : Il sogno orrorifico di milioni di videogiocatori è finalmente divenuto realtà. Resident Evil 2 Remake è infatti disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dallo scorso 25 gennaio. Per la gioia di veterani e neofiti, uno dei survival horror più apprezzati della storia è quindi tornato a nuova vita nella nuova generazione, grazie ad un rifacimento che ha dell'incredibile. Le recensioni parlano di un vero e proprio capolavoro a tutto tondo, che ...

Il remake di Resident Evil 3 dipenderà dall'entusiasmo dei fan : Ci sono voluti ben 21 anni per Capcom per lanciare un remake di Resident Evil 2, ma i fan si stanno già chiedendo se e quando il publisher e sviluppatore darà un trattamento simile a Resident Evil 3: Nemesis, pubblicato su PlayStation nel lontano 1999. Nemesis è stato originariamente progettato come una storia secondaria, riutilizzando molti dei meccanismi e dei luoghi di Resident Evil 2, come il Dipartimento di Polizia di Raccoon City, ma anche ...

Terrificanti statistiche per Resident Evil 2 : i numeri del remake : Capcom ha finalmente riportato in vita Resident Evil 2! A 21 anni dall'uscita del survival horror che morse la prima PlayStation nel 1998, il colosso di Osaka ha infatti reso disponibile un intrigante remake. Il gioco è nei negozi da ieri, 25 gennaio, nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ed è bello come un tempo, o forse ancora di più, a sentire le recensioni degli esperti. Raccoon City, la sua elegante Stazione di Polizia e i Laboratori ...

Resident Evil 2 remake vs originale : il VIDEO confronto : 25/01/2019 Scienza e tecnologia Resident Evil 2 è già disponibile negli store per PlayStation 4, Xbox One e PC , via Steam, E' il giorno di Resident Evil 2 , uno tra i VIDEOgiochi più attesi dell'anno che segna ...

Guida Resident Evil 2 remake - dove trovare e come aprire tutti gli armadietti : Il grande giorno di Resident Evil 2 è finalmente arrivato! A tre anni dal primo annuncio, Capcom porta infatti su PlayStation 4, Xbox One e PC il rifacimento più atteso del 2019. Se non di sempre. Il Remake del classico survial horror del 1998 è quindi disponibile per l'acquisto da oggi, 25 gennaio, andando a scrivere la storia moderna dell'industria videoludica. D'altronde le recensioni parlano chiaro: il ritorno di Leon S. Kennedy e Claire ...

Un video del Digital Foundry analizza il remake di Resident Evil 2 : è il miglior remake mai realizzato? : Oggi, 25 gennaio, è il giorno che moltissimi fan della saga di Resident Evil aspettavano, perché finalmente il remake di Resident Evil 2 sbarca su PC e console.Dopo avervi proposto la nostra recensione, è giunto il momento di capire come si comporta il gioco dal punto di vista tecnico e, a tal proposito, giunge puntuale l'analisi di Digital Foundry.Stando alla redazione britannica, che ha messo uno di fronte all'altro l'episodio originale e la ...

Il remake di Resident Evil 2 regala un nuovo trailer prima dell’uscita : I non morti di Resident Evil 2 sono pronti a tornare dopo 20 anni. Era il gennaio del 1998 quando gli zombie della saga Capcom morsero la prima PlayStation. Ora risorgono ancora una volta per la gioia di tutti gli utenti PlayStation 4, Xbox One e PC. Il colosso di Osaka ha infatti messo in cantiere un remake del classico survival horror, già passato sotto la lente d'ingrandimento della stampa. Le prime recensioni di Resident Evil 2 remake ...

Alle 12 : 15 giochiamo in diretta all'attesissimo Resident Evil 2 remake : Siamo solo a fine gennaio ma potremmo trovarci tra le mani uno dei migliori giochi di questo 2019 e nel caso in cui non ci crediate non perdetevi la nostra recensione dedicata. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente dell'attesissimo Resident Evil 2 Remake.Il ritorno dell'iconico secondo capitolo del franchise Capcom sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One solo a partire dalla giornata di domani ma nel caso in cui siate curiosi di scoprirne i ...

Resident Evil 2 è una lezione su come fare un remake : La saga di Resident Evil è senza dubbio una delle più longeve e famose della storia dei videogiochi. Pur non avendo inventato il genere survival horror, quell’onore spetta quasi certamente ad Alone in the Dark, è stata quella che ne ha maggiormente canonizzato gli stili, il ritmo e le meccaniche, creando una storia che tra colpi di scena, resurrezioni e diramazioni non ha niente da invidiare a una telenovela brasiliana, ma con molto più ...

Il remake di Resident Evil 2 ha convinto la critica? Scopriamo i voti della stampa internazionale : I fan storici, ma anche chi non ha ancora avuto il piacere di giocare Resident Evil 2, dovranno attendere ancora due giorni prima di mettere mano al remake targato Capcom. Tuttavia, se volete sapere come è stato accolto il titolo dalla stampa specializzata, siete nel posto giusto.Innanzitutto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco e, nel caso siate interessati, su Metracritic sono comparse altre votazioni di altre importanti ...