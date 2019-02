Torino - Bimbo di 8 anni solo in strada : «Mamma non mi vuole più». La donna conferma : «La mamma non mi vuole più, così sto cercando i miei parenti». Ha risposto così ai vigili che lo hanno sorpreso a camminare a soli 8 anni, tutto...

Ermanno Lavorini - 50 anni di misteri sul primo Bimbo rapito in Italia : Un freddo venerdì di gennaio del 1969, Ermanno Lavorini (allora quasi tredicenne) veniva rapito a Viareggio. Cinquant'anni dopo si torna a parlare di quel ragazzino trepidante per il famoso carnevale viareggino, un carnevale che non vedrà mai più. Ermanno oggi avrebbe 63 anni, ma mezzo secolo fa fu sequestrato sequestrato ed ucciso. Quello stesso pomeriggio dell'ultimo giorno del mese di gennaio arrivò una telefonata a casa di Armando Lavorini, ...

Meningite a Brolo - Bimbo di 5 anni in gravissime condizioni : psicosi all’asilo comunale : Caso di Meningite in Sicilia: un bambino di 5 anni di Brolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catania per una rara forma di questa patologia per la quale non esiste copertura: il piccolo era infatti vaccinato. Paura nella scuola frequentata dal bimbo, dove il sindaco e la dirigente scolastica già hanno comunicato di aver avviato la profilassi.Continua a leggere

CARDITO - Bimbo DI 7 ANNI UCCISO A BASTONATE/ Il vicino "Tony e Valentina non litigavano mai" - lei smentisce : CARDITO, bambino di 7 ANNI UCCISO a BASTONATE: il vicino di casa era presente dopo l'omicidio. Tony e la compagna non avrebbero mai litigato, ma lei...

USA - Bimbo di 3 anni scomparso nel bosco - ritrovato spiega : 'Mi ha aiutato un orso' : Casey Lynn Hathaway, di soli 3 anni, è scomparso mentre giocava nel Nord Carolina, negli Usa. Per ritrovarlo si è mobilitata anche l'FBI. Il piccino è stato individuato nel bosco mentre piangeva, ma le sue spiegazioni su quanto gli è accaduto hanno dell'incredibile. La misteriosa scomparsa del piccolo Casey Il bambino stava giocando nel cortile della nonna con altri bambini, quando si è allontanato. Di lui si sono perse rapidamente tutte le ...

I segreti della grotta di Altamira Affiora l'impronta di un Bimbo. E risale a oltre 20mila anni fa : La sua impronta è emersa insieme a quelle di due adulti in uno dei luoghi della preistoria più esplorato e studiato al mondo, la grotta di Altamira, in Spagna. Definita 'la cappella Sistina della ...

Usa - medico prescrive biscotti alla marijuana a Bimbo di 4 anni - : Il dottore ha diagnosticato, in modo errato per la Medical Board of California, un disturbo bipolare e uno da deficit di attenzione: la sua licenza è stata sospesa non per la prescrizione della ...

Un caso di meningococco W in Alto Adige - colpito Bimbo di 2 anni : “Evento rarissimo” : Un bambino nato nel 2017 residente in Alto Adige si è ammalato del rarissimo meningococco di tipo W. Dopo un trattamento antibiotico il bimbo ora sta bene. Solo qualche anno fa si riteneva impossibile che in Alto Adige si potesse verificare un caso di meningococco di tipo W, ma secondo gli esperti ora lentamente sta diventando realtà.Continua a leggere

Ubriaco al volante 'decolla' e schiaccia un'altra auto uccidendo Bimbo di 3 anni in Inghilterra : A pochi giorni dal Natale Francesca Gould stava guidando verso casa con il figlio Reben Williams, 3 anni, assicurato sul suggiolino di sicurezza sul sedile posteriore. Senza nemmeno poter capire come, ...

