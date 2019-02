Tav | Lega e M5s ai ferri corti | Salvini | Tagliamo i costi ma si fa | Di

Tav - Di Maio : «Non si farà». Di Battista : «Salvini non rompa». Gelo Lega : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c'è...

Tav - scontro Alessandro Di Battista-Salvini : “Se Lega la vuole torni con Berlusconi e non rompa” : Alessandro Di Battista va all'attacco del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sulla Tav: "Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi di euro tornasse da Berlusconi e non rompesse i coglioni". Il leader della Lega replica: "Serve agli italiani". Interviene anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Decisione dopo analisi costi-benefici".Continua a leggere

Tav - Di Battista : “Se Lega vuole andare avanti su buco inutile da 20 miliardi - torni da Berlusconi e non rompa i coglioni” : “Tav? Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi e non serve a ai cittadini, tornasse da Berlusconi e rompesse i coglioni, chiaro?”. Così risponde ai giornalisti l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, a margine di un evento elettorale per le regionali, a sostegno della candidata presidente M5S Sara Marcozzi. E spiega: “Questa storia che il M5s è per il No alle infrastrutture è una bugia ...

Tav e Consob - Lega-M5s ai ferri corti nel governo : governo ai ferri corti su Tav e Consob . 'Finchè saremo noi al governo, la Tav non avrà futuro. Sono le peggiori lobby quelle che la vogliono', taglia corto Di Maio che, in campagna elettorale in ...

Di Maio sfida Salvini sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo”. Di Battisti : “La Lega torni con Berlusconi” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Tav : Lega rilancia strada referendum - "altrimenti M5s sotto in Aula" : "E' una posizione ideologica, non politica", spiega un 'big' del partito di via Bellerio. Motivo per cui - sottolinea la stessa fonte - è necessario rilanciare la soluzione del referendum. Poi si va ...