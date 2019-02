Prezzo petrolio | andamento 2018 e previsioni per gennaio 2019

termometropolitico

(Di sabato 2 febbraio 2019)perAnche a Natale è proseguito il calo deldel, che è sceso fino a 50 dollari al barile (il Brent), per poi risalire nella giornata di ieri a circa 55 e ridiscendere oggi a 53. Si è trattato infatti di un rimbalzo che non ha cambiato il trend di fondo che vede l’oro nero perdere valore da inizio ottobre, quando si era arrivati a quasi 86 dollari al litro.La responsabilità principale non è dei membri dell’OPEC, che anzi hanno interesse a non far precipitare i prezzi, e che avevano deciso di un taglio della produzione di 1,2 milioni di barili al giorno da. 800 mila da parte dei membri e 400 mila da parte dei non membri.Un taglio tuttavia giudicato insufficiente dal mercato per sostenere i prezzi. Si tratta in fondo solo dell’1% della domanda. Tanto che ...