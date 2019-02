Napoli - Sampdoria 2-0 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Napoli-Sampdoria - la cronaca del match del San Paolo : ARBITRO : Luca Pairetto , articolo in aggiornamento, IL TABELLINO NAPOLI- SAMPDORIA 2-0 RETI: Milik , 24', , Insigne , 25', LA cronaca 40' GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Rete annullata a Milik a causa ...

Napoli-Sampdoria 2-0 p.t. Insigne segna dopo tre mesi e abbraccia Ancelotti : Prima rete di Milik Due gol in due minuti, nel cuore del primo tempo: al 24esimo e al 25esimo. Il Napoli risolve la partita con la Sampdoria in novanta secondi. Reti di Milik e di Insigne che torna al gol dopo un digiuno di quasi tre mesi. Non segnava dal 6 novembre, da quel rigore calciato contro il Psg di Buffon. La partita è ovviamente in questi novanta secondi. A Milano, parole di Ancelotti, due episodi avevano segnato il match. Oggi al ...

Napoli-Sampdoria - le formazioni ufficiali : Quagliarella a caccia del record : NAPOLI SAMPDORIA, chi scende in campo al San Paolo – Potrebbe essere una giornata storica quella di oggi allo stadio San Paolo. Fabio Quagliarella, che la settimana scorsa ha raggiunto il primato di partite consecutive in gol in campionato (11, come Batistuta), oggi nella sua città potrebbe guadagnarsi il primato solitario. Un Guinness pochi giorni […] L'articolo Napoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Quagliarella a caccia del ...

Napoli-Sampdoria - dalle 18.00 La Diretta Torna Hamsik - Milik e Insigne in attacco : Il Napoli affronta la Sampdoria alle ore 18 del sabato, in un match valevole per la 22a giornata di campionato; i partenopei, secondi in classifica con 11 lunghezze dietro la Juventus, vengono dalla ...

Napoli-Sampdoria : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Napoli-Sampdoria: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale Per la 22esima giornata di campionato, sabato 2 febbraio 2019 alle ore 18:00 allo stadio San Paolo di Napoli, si affronteranno Napoli e Sampdoria. Partenopei secondi in classifica, con 48 punti, ottenuti in 15 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La Sampdoria, invece, si trova in sesta posizione con 33 punti, ottenuti in 9 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Il ...

