Inciucio tra Della Vedova e Cappato? Chat private e veleni dopo i

(Di sabato 2 febbraio 2019) Sebbene concluso, il Congresso di +Europa non smette di regalare avvincenti spunti di riflessione a chi si è avvicinato al progetto del partito europeista con la speranza di ritrovarvi un nuovo modo di fare politica. Prima è stata la volta del boom di iscrizioni a ridosso dell'elezione del segretario, poi le polemiche per gli ormai celebri "pullman per Tabacci" con le "truppe cammellate" chiamate a votare in massa colui che poi è stato eletto, Benedetto. E ora, le accuse di untra lo stessoe gli uomini del suo principale sfidante, arrivato poi secondo, Marco. Tant'è che gli stessi uomini di Bruno Tabacci - il vero kingmaker del Congresso anche grazie al sostegno siciliano dell'ex consigliere comunale di Palermo (ex Idv, ex Pd ed ex Forza Italia) Fabrizio Ferrandelli - ora minacciano di conseguenze il segretario che ...