Christina Aguilera canta in pasticceria | clienti sorpresi | i testi parlano di loro

Christina Aguilera ha smentito di aver tirato un pugno a Pink - parlando invece di un bacio con la collega : La faida risale a molti anni fa The post Christina Aguilera ha smentito di aver tirato un pugno a Pink, parlando invece di un bacio con la collega appeared first on News Mtv Italia.

Christina Aguilera : ‘Pink dice che lo ho tirato un pugno? Io ricordo il gioco della bottiglia’ : “Se ho tirato un pugno a Pink? Ma guardate me e guardate lei: non potrei mai! Mi massacrerebbe, stiamo scherzando?“: è Christina Aguilera a smentire nel corso del programma tv Watch What Happens Live la storia secondo cui, molti anni fa, lei avrebbe provato a prendere a cazzotti Pink, anche lei di professione popstar. La Aguilera ricorda infatti che le cose siano andate molto diversamente: “A me sembra di avere un ricordo ...

Christina Aguilera ha annunciato la sua concert residency a Las Vegas : ... @xtina, in data: Gen 29, 2019 at 6:05 PST Come ha anticipato Christina sui suoi social, la residency sarà una "una multisensoriale fuga verso un mondo di magia e totale libertà". Xtina ha aggiunto: ...

Christina Aguilera ha annunciato la sua concert residency a Las Vegas : The Xperience The post Christina Aguilera ha annunciato la sua concert residency a Las Vegas appeared first on News Mtv Italia.

Christina Aguilera si trasferisce a Las Vegas per The X Esperience : Aguilera ha annunciato 16 spettacoli. I biglietti saranno in vendita sabato 2 febbraio. Uno show imperdibile e tutto nuovo, a detta della stessa artista. Ariana Grande: la reginetta del pop dal ...

Christina Aguilera : residency show in arrivo : La cantante si esibirà per tutta l'estate al Planet Hollywood di Las Vegas, in una serie di spettacoli intitolata The Xperience. Christina Aguilera...

Christina Aguilera difende Lady Gaga e ridà dignità alla discutibile Do What U Want : “Sono anch’io una vittima” : Mentre molti urlano all'opportunismo e alla strategia pre-Oscar, Christina Aguilera difende Lady Gaga per la sua presa di posizione sul caso R Kelly e prova a spiegare perché la canzone Do What U Want, il featuring col rapper accusato di molestie sessuali, non è un brano da demonizzare. Quel testo così esplicito che invita a fare quel che si vuole del corpo di una donna, per la Aguilera non deve essere interpretato come un invito allo stupro ...

Christina Aguilera omaggia Madonna : look anni euro 80 su Instagram : una fra le artiste più poliedriche dell'ultima decade, capace di reinventare il suo stile e l'approccio con la musica. Si tratta di Christina Aguilera . Dal 1999 ad oggi ha collezionato album e tour ...

Christina Aguilera omaggia Madonna : look anni '80 su Instagram : una fra le artiste più poliedriche dell'ultima decade, capace di reinventare il suo stile e l'approccio con la musica. Si tratta di Christina Aguilera . Dal 1999 ad oggi ha collezionato album e tour ...

Christina Aguilera omaggia Madonna : look anni ’80 su Instagram : È una fra le artiste più poliedriche dell"ultima decade, capace di reinventare il suo stile e l"approccio con la musica. Si tratta di Christina Aguilera. Dal 1999 ad oggi ha collezionato album e tour di successo e tante collaborazioni importanti. É reduce dal suo "Liberation Tour" che tocca gli stadi e le arene degli Stati Uniti a distanza di 12 anni dall"ultimo concerto, ma i fan non dimenticano la voce di un"artista immortale.Attivissima su ...