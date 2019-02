Trump,Stato Unione: scegliere grandezza

: ?? #StatiUniti annunciano l'uscita dall'accordo nucleare con la #Russia L'intenzione di #Trump è stata comunicata uf… - rtl1025 : ?? #StatiUniti annunciano l'uscita dall'accordo nucleare con la #Russia L'intenzione di #Trump è stata comunicata uf… - Corriere : Venezuela: e adesso che succede? Gli scenari possibili - Linkiesta : Dopo l’#Iraq, gli #StatiUniti si preparano a confezionare una nuova bufala per attaccare uno stato mediorientale. Q… -

"Choosing Greatness", ovvero "la": sarà questo il filo conduttore del secondo discorso annuale sullodell'del presidente americanoin calendario in Congresso il prossimo 5 febbraio. Lo ha anticipato la Casa Bianca, segnalando che il presidente illustrerà un piano "visionario" per affrontare le principali sfide del Paese,con l'intenzione di unire per superare "decenni di stallo politico", soprattutto ora che i democratici controllano Camera dei Rappresentanti e i repubblicani il Senato.(Di sabato 2 febbraio 2019)